|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 20.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Iľj, Eliáš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. júla 2026
Hviezdny polčasový program počas finále MS 2026 v USA spojil hudbu a šport
Tagy: MS vo futbale 2026
Polčasový program futbalového svetového šampionátu priniesol unikátnu hudobno-športovú šou s hviezdami svetovej scény. Počas finále futbalových majstrovstiev sveta v Severnej Amerike sa premiérovo v ...
Zdieľať
20.7.2026 (SITA.sk) - Polčasový program futbalového svetového šampionátu priniesol unikátnu hudobno-športovú šou s hviezdami svetovej scény.
Počas finále futbalových majstrovstiev sveta v Severnej Amerike sa premiérovo v histórii konal veľkolepý hudobný polčasový program. Vystúpili v ňom svetové hudobné ikony Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS a Coldplay, sprevádzali ich brazílske futbalové legendy a herci zo seriálu "Ted Lasso".
Hviezdami nabitá šou mala podobu známu skôr zo Super Bowlu, obsahovala aj poctu futbalovému veľmajstrovi Pelému. Jedenásťminútový program zakončila skladba "Seven Nation Army" vedená dirigentom Gustavom Dudamelom za účasti hudobníkov z USA, Venezuely a Iránu.
Postavy z populárnych detských relácií "Sesame Street" a "The Muppets" vystúpili spolu s Coldplay a zborom z newyorskej základnej školy, aby podporili program FIFA Global Citizen Education Fund, ktorý je zameraný na podporu športového vzdelávania detí v núdzi.
Polčasová prestávka zápasu Španielska proti Argentíne (1:0 po predĺžení) trvala dovedna 27 minút. Organizátori označili akciu za najväčšie zhromaždenie umelcov spojených pre spoločný cieľ od čias Live Aid a predpokladajú, že ju sledovalo viac než dve miliardy divákov.
Niektorí kritici vyjadrili obavy z predĺženia prestávky a možného dopadu na výkon hráčov, no trvanie programu bolo o niečo kratšie než štandardné vystúpenia na Super Bowle.
Madonna zaujala divákov príchodom na MetLife Stadium na buginách riadených legendami Ronaldom a Ronaldinhom. Nasledovalo orchestrálne sprievodné predstavenie svetového futbalového hymny "Seven Nation Army". BTS zahrali špeciálnu verziu svojho hitu "Dynamite" s futbalovou tematikou, nečakane sa na scéne objavil aj herec Jason Sudeikis s kolegom Brendanom Huntom, ktorí predstavili Justina Biebera.
Ten zaspieval emotívnu verziu skladby "Everything Hallelujah" prispôsobenú špeciálne pre MS 2026, potom Shakira a nigérijský spevák Burna Boy predviedli energické vystúpenie so hymnou podujatia "Dai Dai". Počas vystúpenia ich sprevádzali tanec tanečníci z Ugandy.
Nechýbalo premietanie spomienok na legendárneho Pelého, ktorý sa rozlúčil s kariérou práve v dejisku finále. Program uzavrel výnimočný prejav detského zboru PS22, ktorý pripravoval vokálny líder Coldplay Chris Martin spolu s postavami z "The Muppets" a "Sesame Street".
Projekt FIFA Global Citizen Education Fund, ktorý je hybnou silou tejto akcie, poskytuje finančnú podporu komunitným skupinám pomáhajúcim zanedbaným deťom po celom svete. Cieľom je vyzbierať 100 miliónov dolárov, z ktorých vyše 60 miliónov už má zaručených aj vďaka príspevku jedného dolára z každej predanej vstupenky na MS. Suma bude použitá na granty pre 58 skupín, ktoré už doteraz dosiahli pomoc pre 400-tisíc detí v rôznych krajinách.
Okrem polčasovej šou priniesli vzrušenie už pred zápasom viaceré hviezdy, ako Post Malone či Tom Cruise. Publikum si užívalo najmä spev a atmosféru na štadióne. Medzi ďalšie významné hviezdy patrili Robbie Williams, Nicole Scherzingerová či Jennifer Hudsonová.
Zdroj: SITA.sk - Hviezdny polčasový program počas finále MS 2026 v USA spojil hudbu a šport © SITA Všetky práva vyhradené.
Počas finále futbalových majstrovstiev sveta v Severnej Amerike sa premiérovo v histórii konal veľkolepý hudobný polčasový program. Vystúpili v ňom svetové hudobné ikony Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS a Coldplay, sprevádzali ich brazílske futbalové legendy a herci zo seriálu "Ted Lasso".
Hviezdami nabitá šou mala podobu známu skôr zo Super Bowlu, obsahovala aj poctu futbalovému veľmajstrovi Pelému. Jedenásťminútový program zakončila skladba "Seven Nation Army" vedená dirigentom Gustavom Dudamelom za účasti hudobníkov z USA, Venezuely a Iránu.
Postavy z populárnych detských relácií "Sesame Street" a "The Muppets" vystúpili spolu s Coldplay a zborom z newyorskej základnej školy, aby podporili program FIFA Global Citizen Education Fund, ktorý je zameraný na podporu športového vzdelávania detí v núdzi.
Polčasová prestávka zápasu Španielska proti Argentíne (1:0 po predĺžení) trvala dovedna 27 minút. Organizátori označili akciu za najväčšie zhromaždenie umelcov spojených pre spoločný cieľ od čias Live Aid a predpokladajú, že ju sledovalo viac než dve miliardy divákov.
Niektorí kritici vyjadrili obavy z predĺženia prestávky a možného dopadu na výkon hráčov, no trvanie programu bolo o niečo kratšie než štandardné vystúpenia na Super Bowle.
Madonna zaujala divákov príchodom na MetLife Stadium na buginách riadených legendami Ronaldom a Ronaldinhom. Nasledovalo orchestrálne sprievodné predstavenie svetového futbalového hymny "Seven Nation Army". BTS zahrali špeciálnu verziu svojho hitu "Dynamite" s futbalovou tematikou, nečakane sa na scéne objavil aj herec Jason Sudeikis s kolegom Brendanom Huntom, ktorí predstavili Justina Biebera.
Ten zaspieval emotívnu verziu skladby "Everything Hallelujah" prispôsobenú špeciálne pre MS 2026, potom Shakira a nigérijský spevák Burna Boy predviedli energické vystúpenie so hymnou podujatia "Dai Dai". Počas vystúpenia ich sprevádzali tanec tanečníci z Ugandy.
Nechýbalo premietanie spomienok na legendárneho Pelého, ktorý sa rozlúčil s kariérou práve v dejisku finále. Program uzavrel výnimočný prejav detského zboru PS22, ktorý pripravoval vokálny líder Coldplay Chris Martin spolu s postavami z "The Muppets" a "Sesame Street".
Projekt FIFA Global Citizen Education Fund, ktorý je hybnou silou tejto akcie, poskytuje finančnú podporu komunitným skupinám pomáhajúcim zanedbaným deťom po celom svete. Cieľom je vyzbierať 100 miliónov dolárov, z ktorých vyše 60 miliónov už má zaručených aj vďaka príspevku jedného dolára z každej predanej vstupenky na MS. Suma bude použitá na granty pre 58 skupín, ktoré už doteraz dosiahli pomoc pre 400-tisíc detí v rôznych krajinách.
Okrem polčasovej šou priniesli vzrušenie už pred zápasom viaceré hviezdy, ako Post Malone či Tom Cruise. Publikum si užívalo najmä spev a atmosféru na štadióne. Medzi ďalšie významné hviezdy patrili Robbie Williams, Nicole Scherzingerová či Jennifer Hudsonová.
Zdroj: SITA.sk - Hviezdny polčasový program počas finále MS 2026 v USA spojil hudbu a šport © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Rolling Stones sú s 15. novým albumom Foreign Tongues na čele britského rebríčka
Rolling Stones sú s 15. novým albumom Foreign Tongues na čele britského rebríčka