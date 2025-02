Hviezdny večer Čederleho, Pardavý: Celý jeho útok hral vynikajúco

Slovenskí hokejisti potvrdili aj v Banskej Bystrici dobrú formu z predchádzajúcich zápasov. Po stredajšom triumfe nad Nemeckom 4:0 natiahli sériu víťazstiev na číslo deväť. Gólovo zažiaril debutant Sebastián Čederle, keď zaznamenal hetrik. Útočník Nitry strelil tri góly v zápase druhýkrát počas svojej seniorskej kariéry.





V extralige zaknihoval v tejto sezóne hetrik proti Slovanu Bratislava a po klubovom pridal teraz už aj reprezentačný. „Veľmi sa z toho teším. Hneď ako som vstúpil na ľad, prešlo pár sekúnd a padol gól, nakoplo ma to. Boli sme v útoku s Čajkovičom a Faithom zohratí, sadlo nám to. Sme všetci dobrí korčuliari, vieme si dobre prihrávať a tiež strieľať, takže som rád, že sme hrali spolu. ´Čajo´ mi to na moje tri góly výborne prihral. Aj vďaka nemu som dal hetrik. Určite mi ho spočítajú, keď prídem do Nitry,“ zasmial sa po hetriku v mixzóne po zápase s Nemeckom 24-ročný Čederle, ktorý hral v pozícii centra a porovnal reprezentačný duel s extraligovými: „Určite bol tento hokej v reprezentačnom drese rýchlejší. Sme mladý tím a aj Nemci majú mladý tím, takže sa veľa korčuľovalo, viac ako v extralige. Lietalo sa hore – dole, malo to veľké tempo.“Maxim Čajkovič sa stal v stredu dvorným nahrávačom na góly Čederlemu. Netajil, že strelca z Nitry vždy na ľade dobre videl. Chválil celú zloženú útočnú formáciu: „Trikrát sa mi tam výborne ukázal, trikrát som mu to hodil na hokejku a on to trikrát výborne trafil. Už od prvého tréningu sme si s Čederlem a Faithom v útoku výborne sadli. Aj v tréningu sme dali dva góly a cítil som, že by to mohlo byť dobré. Faith vždy hľadá otvorený priestor, konkrétne hráča v otvorenom priestore a Čederle je veľmi rýchly, navzájom sa dobre dopĺňame. Takže je to veľmi dobre zložená trojka a som rád, že to takto zafungovalo. Nás nakopol prvý gól už v 55 sekunde. Ukázali sme všetci traja, že nominácia bola zaslúžená.“Tretí z tohto útoku Roman Faith si síce nepripísal asistenciu, ale bol pri všetkých troch góloch Čederleho na ľade a získal tri plusové body. Banskobystrický ľad dôverne poznal, keďže hrá extraligu práve za tím spod Urpína. Pre 24hod.sk uviedol: „Bol to fantastický zápas. Naša lajna s ´Čedom´ a ´Čajom´ podala fantastický výkon, hralo sa mi s nimi super. Obaja sú skvelí. Mne sa hralo tiež fantasticky. Menili sme si všetci traja pozície, takisto puk a mohli sme streliť aj viac gólov. Každé striedanie sme hrali na puku, vytvárali sme si šance, takže mám vynikajúci pocit. Dúfam, že to potvrdíme aj v druhom zápase proti Nemecku.“Skvelý výkon druhého útoku Faith, Čederle, Čajkovič zaujal aj trénerov slovenskej reprezentácie. Ján Pardavý, asistent Craiga Ramsaya, nešetril slovami chvály: „Celý tento útok hral vynikajúco, kombinačne. Čederle ukázal, že je silný na oboch stranách klziska. Bol dobrý pri rozohrávke i bránení v obrannom pásme, takisto v útočnom pásme. Všetci traja výborne kombinovali a dostávali sa do zakončenia. Hlava sa im uvoľnila po prvom rýchlom strelenom góle. Ja som Čederlemu vysvetľoval po treťom góle, aby neuvoľnil hlavu a stále sa koncentroval, že môže pridať ďalšie góly ešte. Ukázal tak on ako aj Čajkovič a Faith veľkú kvalitu. Tento útoku fungoval najlepšie čo sa týka ofenzívy a kreativity.“