Hydinári by nemali mať voči reťazcu Potraviny Kačka pohľadávky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. októbra (TASR) - Členovia združení v Únii hydinárov Slovenska (ÚHS) by nemali mať voči obchodnému reťazcu Potraviny Kačka (CBA Slovakia) významnú výšku pohľadávok za dodaný tovar. Uviedol to pre TASR riaditeľ ÚHS Daniel Molnár v reakcii na pondelkové (7. 10.) oznámenie súdu o začatí konkurzného konania.spresnil Molnár.Okresný súd Banská Bystrica začal 7. októbra konkurzné konanie voči dlžníkovi - Potraviny Kačka, a. s., Lučenec. Reťazec zastupuje Beatow Partners, s. r. o., Bratislava. Vyplýva to z uznesenia súdu z 1. októbra, zverejneného v Obchodnom vestníku 7. októbra. Proti uzneseniu nie je podľa súdu odvolanie prípustné. Návrh na konkurz podalo vedenie reťazca ešte koncom augusta tohto roka.Potravinárske spoločnosti združené v Potravinárskej komore Slovenska (PKS) evidujú pohľadávky voči spoločnosti Potraviny Kačka, a. s., a preto očakávali, kedy príslušný súd vyhlási na spoločnosť konkurz. Uviedla to 7. októbra pre TASR Jana Venhartová, riaditeľka PKS v reakcii na vyhlásenie konkurzu na obchodný reťazec.Výška jednotlivých pohľadávok sa pri konkrétnych dodávateľoch podľa nej pohybuje rôzne, od niekoľko tisíc eur po desaťtisíce eur.avizovala Venhartová.