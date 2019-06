Hydinári ponúkajú aj kurčatá chované v systéme welfare

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. júna (TASR) - Spracovatelia hydiny na Slovensku ponúkajú popri tzv. štandardných kurčatách aj kurčatá chované v systéme welfare, teda v lepších životných podmienkach. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár. Tzv. prémiové mäso podľa neho tvorí približne 20 % z produkcie hydinového mäsa v SR.spresnil.Informoval, že takéto kurčatá sú dlhšie chované, minimálne 40 dní, prípadne 49 dní pri pomaly rastúcich hybridoch.podčiarkol.Zdôraznil, že hydinové mäso z kurčiat chovaných na Slovensku v systéme welfare obsahuje zdraviu prospešné vitamíny a živiny, je vyzretejšie s lepšou štruktúrou a kvalitou svaloviny.dodal Molnár.povedal riaditeľ ÚHS.Ubezpečil zároveň, že slovenskí spracovatelia hydiny musia spĺňať všetky prísne pravidlá EÚ a sú pod dôslednou a neustálou kontrolou veterinárnych inšpektorov. V zahraničí a v tretích krajinách to tak vždy nie je. Veľké množstvo afér so zahraničným hydinovým mäsom dokazuje, že kontroly sú v týchto krajinách nedostatočné a neúčinné, celý systém potravinového dozoru zlyháva.Dodal, že všetko hydinové mäso vyprodukované na Slovensku, teda štandardné aj prémiové, je slovenskými veterinármi niekoľkokrát skontrolované, bezpečné, kvalitné, zdravé a najmä čerstvé, keďže nemuselo precestovať pol Európy. Preto je veľmi dôležité, aby slovenský spotrebiteľ hľadal na obale najmä označenie pôvodu hydinového mäsa. Na každej etikete musí byť uvedená krajina chovu a zabitia hydiny slovami 'Chované v:', 'Zabité v:' alebo 'Krajina pôvodu:'