Hydinári sa dostávajú do konfrontácie s dovozmi lacnej hydiny a vajec

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 16. mája (TASR) - Slovenskí chovatelia a spracovatelia hydiny si v plnej miere uvedomujú svoju zodpovednosť za pokrývanie potrieb domáceho trhu čerstvou a kvalitnou hydinou a konzumnými slepačími vajcami. Informoval o tom Ľubomír Urban, tlačový tajomník ÚHS.Ako ďalej odznelo na valnom zhromaždení (VZ) Únie hydinárov Slovenska, dostávajú sa pri tom do priamej konfrontácie s dovozmi lacnej a v nejednom prípade aférami poznačenej hydiny či vajec do nadnárodných supermarketov a stravovacích zariadení.Upozornil, že hoci domáci hydinári svojimi kapacitami sú schopní zabezpečiť 66-percentnú sebestačnosť, v predajnej sieti je podiel domácej hydiny iba niečo nad 50 %, a to je v rámci EÚ aj v porovnaní s okolitými krajinami žalostne málo.spresnil.poznamenal.Upozornil zároveň, že podobná situácia je aj s vajcami, pri ktorých sa sebestačnosť pohybuje na úrovni 90 %, avšak viac ako 20 % musia veľkoproducenti vyvážať, keďže domáci trh je obsadený vajcami, ktoréstovky kilometrov a často sú tesne pred dátumom spotreby.Účastníci valného zhromaždenia ÚHS podľa Urbana poukázali na to, že hoci cenou nedokážu konkurovať dovozom zo zahraničia, pretože tam existujú systémy najrôznejších národných finančných injekcií do hydinárstva, musia zahraničnú konkurenciu pretlačiť kvalitou svojej produkcie a očakávať, že aj v SR sa nájdu zdroje na podporu odvetvia.Samotní hydinári si podľa neho kladú za úlohu naďalej ponúkať spotrebiteľom kvalitné, čerstvé a zdravotne bezchybné potraviny, obohacovať ponuku vo väčšej miere popri klasických brojleroch rozširovaním welfare chovov s dlhšou dobou výkrmu kurčiat a v prípade konzumných vajec popri klietkach viac preferovať podstielkový, prípadne voliérový chov nosníc. Spoliehajú sa takisto na pomaly sa prebúdzajúci spotrebiteľský patriotizmus, bežný v iných krajinách.Urban dodal, že hydinári si na valnom zhromaždení zvolili orgány ÚHS na najbližšie tri roky. Vo funkcii predsedu ÚHS pokračuje Timotej Husár.