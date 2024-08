Hygienici analyzovali kvalitu vody na umelých aj prírodných kúpaliskách, niekde by ste sa radšej kúpať nemali

Priveľa chlorofylu je rizikom

Voda nevyhovuje ani v Novákoch

17.8.2024 (SITA.sk) - V prevádzke je v súčasnosti väčšina umelých aj prírodných kúpalísk. Uviedol to Odbor hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorý zverejnil výsledky laboratórnych testov kvality vody na prírodných a umelých kúpaliskách v rámci všetkých krajov na Slovensku.Na základe posledných odberov je z dôvodu prekročenia medznej hodnoty zdravotne významných mikrobiologických ukazovateľov voda na kúpanie nevyhovujúca a hygienici kúpanie neodporúčajú v Ružíne - prítoky, vo vodnej nádrži Duchonka a Laborec Humenné.Vo vodnej nádrži Ružín a Ružín - prítoky hygienici zistili prekročenie limitnej hodnoty ukazovateľa chlorofyl, čo môže znamenať pre kúpajúcich sa zdravotné riziko.Z dôvodu významného prekročenia zdravotne významných biologických ukazovateľov je voda na kúpanie nevyhovujúca a odbor hygieny neodporúča kúpanie ani na Štrkovisku Čaňa, plážovom kúpalisku Jazero v Košiciach, Štrkovisku Gbely Adamov a RO Gazarka Šaštín Stráže.Kúpanie sa neodporúča deťom, alergikom či osobám s oslabeným imunitným systémom na vodnej nádrži Duchonka a na Vinianskom jazere z dôvodu zvýšených hodnôt cyanobaktérie a chlorofylu.To isté predbežne platí aj pre Veľké Kolpašské jazero. „U dospelých zdravých osôb sa táto kvalita vody na kúpanie považuje za prípustnú,“ uviedol odbor hygieny životného prostredia.Zníženú priehľadnosť hygienici zistili na vodnej nádrži Lipovina - Bátovce, Geča, Izra, Jazero Krpáčovo, Horná Lehota, Zelená voda - Kurinec, Veľké Uherce, Šútovské jazero - Kraľovany Rieka a na vodnej nádrži Orava - ATC Jami.„V týchto prípadoch ide o zdravotne nevýznamné ukazovatele a na týchto lokalitách je naďalej umožnené rekreačné kúpanie, avšak so zvýšenou opatrnosťou,“ uviedli hygienici.Nedodržanie mikrobiologickej kvality vody na kúpanie odbor hygieny preukázal na základe ostatných odberov v Hoteli Vrchy v Bystrej, v neplavecko-plaveckom bazéne na Termálnom kúpalisku v Tvrdošovciach, v malom neplaveckom a v plaveckom bazéne v Národnom centre vodného póla Nováky, v neplaveckom bazéne so šmýkačkou a plaveckom bazéne na letnom kúpalisku Mošovce, v doskočisku k päť-dráhovej šmykľavke na Termálnom kúpalisku Veronika v Rajci, v plaveckom bazéne na biokúpalisku Jazero L.A v Lackovciach.V nadzemnom vonkajšom bazéne pri penzióne Bystrina v Bystrej bolo okrem mikrobiologickej zaznamenané aj nedodržiavanie biologickej kvality vody. „Prevádzka bazénov bude obnovená po predložení vyhovujúcich výsledkov,“ informovali hygienici.