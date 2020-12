Hygienici chcú zákaz predaja nepotravinového tovaru v reťazcoch. Doplatia na to ľudia?

Škodu utrpí štát

Maloobchodníci žiadajú spravodlivé podmienky

11.12.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) vyjadruje znepokojenie nad informáciou, že hlavný hygienik Ján Mikas uvažuje o vydaní právneho predpisu, ktorým sa dočasne zakáže predajcom potravín predávať iný nepotravinársky sortiment a drogériám iný ako bežný tovar a potraviny. Opatrenie vníma aliancia ako kontraproduktívne, nevhodné a rizikové pre všetky zúčastnené strany, teda štát, obchod, ale hlavne zákazníkov.Konštatoval to predseda SAMO Martin Krajčovič . Hlavný hygienik Ján Mikas by mal bližšie informovať o podrobnostiach k tomuto opatreniu v piatok podvečer na tlačovej konferencii.„Nenúťme zákazníka, aby riskoval a aby si základný tovar nakupoval na rôznych miestach, vo viacerých obchodoch. Zakázať nákup základných tovarov na jednom mieste v čase koronavírusu je riskantná hra so zdravím zákazníkov. Ak je šanca, aby nakúpili na jednom mieste potraviny a základné nepotravinové tovary, neberme im ju. Návštevami rôznych miest sa môžu iba vystaviť väčšiemu riziku nákazy," povedal Martin Krajčovič.Ak svoj nákup nebudú môcť zákazníci realizovať v kamenných predajniach, obrátia sa podľa SAMO na eshopy alebo skúsia nákup v zahraničí. To bude viesť podľa Krajčoviča k ich zvýšenej mobilite a vystaveniu vyššieho zdravotného rizika, ako keby si tovar kúpili zároveň pri kúpe potravín."Budú musieť navštíviť výdajné miesto alebo aj viacero výdajných miest, resp. prísť do kontaktu s inými, potenciálne rizikovými ľuďmi pri doručení objednaného tovaru," dodal Krajčovič.Navyše, tí zákazníci, ktorí nie sú zvyknutí alebo nemajú technickú možnosť nakupovať v eshope, môžu podľa SAMO stratiť možnosť zabezpečiť si tovar dennej potreby na jednom mieste pri nákupe potravín a drogérie ako napr. batérie do diaľkového ovládača."Škodu však utrpí aj štát, pretože eshopy sú v mnohých prípadoch registrované v zahraničí, a teda na rozdiel od bežných predajcov, dane a odvody platia v krajine svojej registrácie mimo Slovenska," uzavrel Krajčovič. Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM) naopak už v stredu požiadala Vládu SR, aby v prípade avizovaného lockdownu nastavila podmienky počas jeho trvania pre všetkých maloobchodníkov spravodlivo a zákaz predaja nepotravinového sortimentu platil pre všetkých rovnako.V prípade, že Vláda SR nenastaví podmienky pre všetkých maloobchodníkov férovo, ISKM sa obráti na súd a bude žiadať náhradu vzniknutých škôd, ktoré sú v tomto období značné. Konštatoval to v stredu predseda ISKM Daniel Krakovský