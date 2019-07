Hygienici: Pozor na konzumáciu surového mäsa a mliečnych výrobkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavol Ďurčo Foto: TASR Pavol Ďurčo

Bratislava 28. júla (TASR) - Prvenstvo medzi ochoreniami, ktoré spôsobujú pokazené potraviny, patrí kampylobakteriózam. Podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) sa kampylobakterióza prejavuje bolesťou brucha, hnačkou, horúčkou, bolesťami hlavy a svalov a niekedy aj zvracaním. Rizikovým potravinami sú podľa hygienikov surové hydinové mäso, surové mlieko a tepelne neopracované mliečne výrobky. Tiež nedostatočne tepelne opracované alebo opätovne kontaminované výrobky z mäsa a neupravenej pitnej vody.upozorňujú pracovníci ÚVZ. Pre predchádzanie kampylobakterióze odporúčajú umývať si ruky mydlom a vodou pred prípravou a počas prípravy pokrmov, pred jedením, po práci so surovými potravinami, po návšteve toalety aj po kontakte so zvieratami. Taktiež neumývať surové mäso namáčaním vo vode, nespracúvať na jednej pracovnej ploche a rovnakými kuchynskými nástrojmi surové a tepelne upravené suroviny a vyhnúť sa konzumácii nedostatočne tepelne upraveného mäsa.pripomína ÚVZ.Potraviny ako mäkké mäsové výrobky, čerstvé mäso, mliečne výrobky, čerstvé cukrárenské výrobky, šaláty, omáčky a iné rýchlo sa kaziace potraviny treba nakupovať do chladiacej tašky, dopraviť domov čo najskôr a dať hneď do chladničkyradia hygienici. U vajíčok treba dávať pozor na to, aby sa ich obsah pri rozbíjaní nekontaminoval špinavými rukami alebo škrupinou. Dôležité je tiež udržiavať v čistote pracovné plochy, kuchynské náradie a pomôcky.Za posledných desať rokov zaznamenávajú epidemiológovia narastajúci trend epidémií kampylobakteriózy.informuje ÚVZ. Celkovo bolo hlásených 176 epidémií choroby, z toho v 22 epidémiách ochoreli traja a viac ľudí.Najčastejším zdrojom ochorení bolo mäso, predovšetkým kuracie, a mäsové výrobky.priblížili pracovníci ÚVZ.Najviac, sedem, epidémií hlásili v Trnavskom kraji. V Prešovskom a Nitrianskom kraji sa vyskytli po štyri epidémie. V Košickom kraji boli tri a v Banskobystrickom kraji a v Žilinskom kraji v každom dve epidémie.