Hygienici preverili kúpaliská v okrese Nitra a Šaľa

Nitra 28. júla (TASR) – Doterajšie výsledky rozborov vzoriek vody z kúpalísk v Nitre, Poľnom Kesove a Diakovciach v Nitrianskom kraji potvrdzujú, že voda v bazénoch na týchto kúpaliskách vyhovuje požiadavkám Ministerstva zdravotníctva SR na kvalitu vody. Potvrdili to pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Nitre, ktorí sledujú kvalitu vody na týchto kúpaliskách.V Nitre prevádzkuje letné kúpalisko s kapacitou 3000 ľudí mesto Nitra. V tohtoročnej sezóne je v prevádzke šesť bazénov, z toho dva plavecké, dva neplavecké, jeden detský a dopadový bazén s toboganom. Termálne kúpalisko ThermalPark Nitrava v Poľnom Kesove pozostáva z bazénovej haly, bazénovej časti a časti wellness hotela Thermal Kesov. Zariadenie disponuje piatimi bazénmi – detským bazénom, neplaveckým výplavovým bazénom a oddychovo-relaxačným bazénom v novej bazénovej hale, oddychovým bazénom v hoteli a vonkajším neplaveckým bazénom pri jazere. Dva z bazénov sú termálne, tri netermálne.V okrese Šaľa je v prevádzke termálne kúpalisko RetroThermal Diakovce so štyrmi termálnymi bazénmi a s kapacitou 1600 návštevníkov. Rekreačné zariadenie pozostáva z bazénovej časti, chatovej osady a autokempingu. V okrese Zlaté Moravce kúpalisko chýba. Letné kúpalisko Zlaté Moravce s tromi bazénmi a kapacitou 720 návštevníkov nie je počas tohtoročnej kúpacej sezóny v prevádzke.V regióne nie je ani jedno prírodné kúpalisko, ktoré by spĺňalo požiadavky na kvalitu vody a vybavenosť rekreačnej lokality.informovali pracovníci RÚVZ Nitra.