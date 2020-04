Hygienici upozorňujú na falšovaný výživový doplnok, objavil sa aj na Slovensku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.4.2020 - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) upozorňuje na škodlivý výrobok s nepovolenou látkou. Ide o falšovaný výživový doplnok VigRX Plus, ktorý je v ponuke na predaj aj v niekoľkých slovenských e-shopoch. Agentúru SITA o tom informovala Jozefína Kaššová z ÚVZ SR.Úrad verejného zdravotníctva dostal oznámenie systému „Food Fraud“ týkajúce sa prítomnosti nepovolenej látky sildenafil vo falšovanom výživovom doplnku VigRX Plus, 60 tabliet z USA.„Vo výrobku laboratórnou analýzou vykonanou kontrolnými orgánmi v Belgicku zistili prítomnosť nepovolenej látky sildenafil. Použitie látky sildenafil v potravinách nie je povolené, môže byť súčasťou len liekov," vysvetlil hlavný hygienik SR Ján Mikas.Podľa vyjadrenia právneho zástupcu spoločnosti Leading Edge Marketing, Inc., Kanada, vlastníka práv a distribútora tohto výživového doplnku, laboratórne analyzovali falšovaný výrobok s tým, že pravý výrobok má okrúhlu značku na obale v pravom dolnom rohu, čo je opatrenie práve proti falšovaniu. Výrobok testovaný v Belgicku neobsahoval na obale túto okrúhlu značku s číselným kódom.