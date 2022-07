Hygienici upozorňujú na nebezpečné kozmetické výrobky. Nemáte ich doma aj vy?

Hrozia vám kožné alergie

29.7.2022 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej úni i, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Nemecku a Litve. Je možné, že tieto nebezpečné výrobky sa môžu nachádzať aj na Slovensku.Ako informovala v tlačovej správe hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková , ide o výrobok na zosvetlenie pokožkyv 250 ml. bielej plastovej fľaši s fialovým vyklápacím uzáverom a dávkovačom, kompletne uzavretá v pestrofarebnej plastovej fólii s potlačou. Na výrobku je uvedený dátum výroby február 2021 a dátum spotreby február 2023.Nebezpečný je aj výrobok na zosvetlenie pokožky. Ide o 500 ml. biely plastový téglik s potlačou a červeným uzáverom, ktorý je zabalený v plastovej fólii, na výrobku je uvedený dátum výroby 5.2.2022 a dátum spotreby február 2027 a iné označenie: NAFDAC 02-5156.Oba výrobky obsahujú látku hydroquinone (1,4-dihydroxybenzene), čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) o kozmetických výrobkoch. Hydrochinón je látka, ktorá je určená len na profesionálne použitie iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobky môžu spôsobiť kožné alergie.Zdraviu škodlivý môže byť aj telový púderIde o biely parfumovaný prášok v okrúhlej plastovej fľaši s potlačou, so skrutkovacím uzáverom a priloženou etiketou. Vo výrobku bola zistená prítomnosť ťažkých kovov: arzén (8,53 mg/kg), kadmium (0,56 mg/kg), olovo (55,9 mg/kg), antimón (1,84 mg/kg), čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES)o kozmetických výrobkoch.Arzén je toxický a môže spôsobiť rakovinu. Kadmium a olovo je škodlivé pre ľudské zdravie, pretože sa hromadí v tele, môže poškodiť obličky, kosti a spôsobiť vývojovú neurotoxicitu. Antimón môže dráždiť pokožku a môže spôsobiť rakovinu.Zakázanú látku Butylphenyl Methylpropional obsahujú aj kozmetické prípravkyna ochranu pred slnečným žiarením, ktorý je v mliečnej forme v 250 ml. čiernej fľaši,je v 100 ml. modro-zlatej tube, krém na tvárv 100 ml. modrej tube s červeným pásom, telový krémv 200 ml. bielo-modrej tube, ako aj gél na tvár, ktorý je v 125 g bielej tube so zeleným pásom.Medzi nebezpečné výrobky bol zaradený i výrobok určený do solária, ktorý je v 150 ml. čierno-modrej plastovej tube, a tiež. Ide o 50 ml. hydratačný krém s minerálmi pre všetky typy pleti v svetlomodrej škatuľke, v ktorej sa nachádza tuba s krémom. Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobkoch tiež nachádza zakázaná látka Butylphenyl Methylpropional.Zdraviu škodlivý je tiež telový sprej. Originálne 50 ml. balenie sa nachádza v plastovej fľaši s plastovým vrchnákom a sekundárne balenie je zabalené v kartónovej škatuľke. Analýzou bolo zistené, že vo výrobku sa nachádza prekročené množstvo látky 2-phenoxyethanol v koncentrácií 1,188 %, ktorá nie je uvedená v zozname zložiek.Prítomnosť látky 2-phenoxyethanol vo výrobku môže spôsobiť senzibilizáciu, podráždenie a kontaktné alergické reakcie. Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje aj zakázanú látku butylphenyl methypropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde). Výrobok nie je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) o kozmetických výrobkoch.Pre ľudí je nebezpečná aj pena na holeniektorá je v 400 ml. aerosólovej fľaši. Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza zakázaná látka Butylphenyl Methylpropional.Zdraviu škodlivý je aj telové mlieko, ktorý je v 400 ml. červenohnedej tube so svetlohnedým uzáverom. Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza zakázaná látka Butylphenyl Methylpropional.Medzi nebezpečný kozmetický výrobok je zaradené aj telové mlieko, ktoré je v 255 g zelenej tube so svetlohnedým uzáverom. Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza zakázaná látka Butylphenyl Methylpropional.