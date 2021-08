Hygienici upozorňujú na nebezpečné výrobky do kúpeľa, môžu sa nachádzať aj na Slovensku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.8.2021 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje na nebezpečné výrobky do kúpeľa z Číny, ktoré do rýchleho výstražného systému pre nepotravinárske výrobky (RAPEX) nahlásilo Slovensko, Švédsko a Taliansko. V tlačovej správe o tom informoval Marek Eliáš z Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR).Ide o prípravky Bath Fizzer značky I Heart Revolution, ktoré sú v rôznych tvaroch určené do kúpeľa. „Uvedené kozmetické výrobky vzhľadom na charakteristický tvar, vzhľad, farbu a veľkosť sú ľahko zameniteľné s potravinou. Z dôvodu zámeny výrobkov s potravinou môže dôjsť k požitiu výrobkov, hlavne u detí,“ uvádza ÚVZ SR.Úrad tiež upozorňuje na výrobok na zosvetlenie pokožky z Pobrežia Slonoviny s názvom Gold Skin Clarifying Body Lotion with Snail Slime. Výrobok neznámej značky v plastovej fľaši zabalený v zelenej kartónovej krabičke obsahuje látku Clobetasol propionate zo skupiny kortikosteroidov, ktoré sú len na lekársky predpis. Daná látka môže spôsobiť podráždenie pokožky a endokrinné problémy.Ďalším nebezpečným výrobkom je detská kozmetická súprava Sei Bella Make-up set z Čínskej ľudovej republiky. „V uvedenom výrobku bola stanovená prekročená hodnota celkového chrómu. Kontrolný orgán posúdil, že výrobok nie je bezpečný,“ dodáva ÚVZ SR. Úrad upozorňuje, že je možné, že sa dané výrobky nachádzajú aj na Slovensku.