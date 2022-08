Hygienici upozorňujú na nebezpečnú kozmetiku, ide o masážne mlieko či toaletnú vodu

Prípravok na vlasy a mlieko

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl methylpropional.

Toaletná voda pre mužov

Toaletná voda pre ženy

16.8.2022 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Litve, Rakúsku a v Českej republike.Je možné, že výrobky sa môžu nachádzať aj na Slovensku. Informácie poskytla hovorkyňa ÚVZ SR Zuzana Soukupová.Ide o výrobok na ošetrenie poškodených vlasov Olaplex Hair Perfector No. 3, ktorý je zabalený v bielej 100 ml plastovej fľaške s vyklápacím uzáverom.Uvedený výrobok má v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku - Butylphenyl methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.Nebezpečné je tiež masážne mlieko ALOE Heat Lotion s obsahom aloe vera v bielej plastovej tube.Vo vyššie uvedenom výrobku bola zistená prekročená koncentrácia látky - salicylic acid methyl ester (9,48 +/- 1,42 %), čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Kyselina salicylová aplikovaná na pokožku môže spôsobiť chemické popáleniny.Zdraviu škodlivá môže byť aj toaletná voda pre mužov BLEU FIZZ POUR HOMME Shirley May DELUXE, ktorá je v tmavej 100 ml sklenenej fľaši so strieborným uzáverom. Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl methylpropional.Medzi nebezpečné výrobky je zaradená i toaletná voda pre mužov PREDATOR PARIS FOR MEN, ktorá je v sklenenej 100 ml fľaške s bielymi pruhmi a strieborným uzáverom zabalená v kartónovej krabičke.Na výrobku je uvedené „NATURALSPRAY VAPORISATEUR“, „EDT PRÍRODNÝ SPRAY, PARFUMYSTIK“, Made in France a „Boulevard de la REPUBLIQUE ANNEZIN FRANCE“. Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl methylpropional.Pre ľudský organizmus je nebezpečná aj toaletná voda pre ženy LOVE STAR POUR FEMME/Shirley May DELUXE, ktorá je v červenej sklenenej 100 ml fľaške so strieborným uzáverom a zabalená v kartónovej krabičke. Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl methylpropional.Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku - Butylphenyl methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.