Hygienici upozorňujú na nebezpečnú naberačku na špagety, sťahujú ju z predaja (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.6.2021 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) upozorňuje ľudí na nevyhovujúci výrobok – naberačku na špagety od neznámeho výrobcu. ÚVZ to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslal Marek Eliáš z odboru komunikácie úradu.Naberačka je označená číslom 750637 a EAN kódom 5907558760637. Na štítku výrobku je uvedený nápis „Tadar“. Výrobok obsahuje nepovolené množstvo primárnych aromatických amínov.Dokázala to skúška Národného referenčného laboratória pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade.„Príslušné orgány verejného zdravotníctva v SR prijímajú opatrenia na stiahnutie predmetného výrobku z trhu v SR,“ uviedol ÚVZ v tlačovej správe.Keďže sa uvedený výrobok môže ešte stále nachádzať v obchodnej sieti, ÚVZ odporúča ľuďom, aby ho nekupovali. Už zakúpený výrobok by nemali používať a mali by ho vrátiť späť do miesta predaja.