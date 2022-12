Hygienici uverejnili zoznam zdraviu škodlivej kozmetiky, upozorňujú aj na poľský výrobok s konope

Prekračuje povolené limity

21.12.2022 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na nevyhovujúci poľský výrobok v obchodných reťazcoch – Kelímok bio konopie 35 % 20012, od výrobcu Practic, EAN, kód 590 3456 102 180, dodávateľ PRACTIC sp. z.o.o. S.K.A., Poľsko.„Výrobok z dôvodu prítomnosti zložky konope nie je v súlade s požiadavkami nariadenia Komisie č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami. Použitie konope a iných nepovolených rastlinných prísad v plastových materiáloch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami môže predstavovať riziko pre ľudské zdravie, ku ktorému môže dôjsť pri rýchlejšej degradácii niektorých plastov." upozorňuje úrad s tým, že môže nastať migrácia niektorých látok ako formaldehyd a melamín do potravín v takých množstvách, ktoré prekračujú povolené limity.Regionálny ÚVZ so sídlom v Prešove nariadil stiahnutie daného výrobku z trhu v SR. Vzhľadom na to, že sa môže výrobok ešte stále nachádzať v obchodoch, úrad odporúča, aby spotrebitelia tento výrobok nekupovali a zakúpený výrobok nepoužívali.Možné je tiež vrátenie výrobku do miesta predaja. Výrobok je nahlásený v systéme rýchleho varovania pre potraviny a krmivá.Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) tiež upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány vo Švédsku, v Českej republike, v Nemecku, v Litve aj vo Francúzsku.Je možné, že tieto nebezpečné výrobky sa môžu nachádzať aj na Slovensku.Ako informovala v tlačovej správe hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková, ide o Caro White Lightening Beauty Creamkrém na zosvetlenie pokožky. Výrobok sa nachádza v oranžovo-bielom tégliku s oranžovým a čiernym textom. Výrobok na zosvetlenie pokožky má v zozname zložiek uvedenú látku - hydroquinone, čo je v rozpore s nariadením o kozmetických výrobkoch.Hydrochinón môže spôsobiť podráždenie pokožky a dermatitídu.Nebezpečným výrobkom je aj telové mlieko Sun 2 Summer Dream. Ide o telové mlieko, ktoré sa používa pred opaľovaním v soláriu. Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje konzervačnú látku isobutylparaben, čo je v rozpore s nariadením o kozmetických výrobkoch. Isobutylparaben môže byť toxický pre reprodukciu a vývoj.Zdraviu škodlivé môže byť i telové mlieko Sun 2 Hot Caribbean Nights v 15 ml. sáčiku, telové mlieko sa používa pred opaľovaním v soláriu. Podľa zoznamu zložiek vyššie uvedený nezmývateľný výrobok obsahuje zmes konzervačných látok - Methylchloroisothiazolinone (MCI) a Methylisothiazolinone (MI), čo je v rozpore s nariadením o kozmetických výrobkoch.Zmes je povolená len do zmývateľných výrobkoch. Výrobok môže spôsobiť alergickú kontaktnú dermatitídu u citlivých osôb.Pre ľudský organizmus je nebezpečný aj parfum Turn for man zabalený v kartónovej škatuľke. Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional.Nebezpečným výrobkom je tiež toaletná voda MIMOSA v 30 ml. žltej kartónovej škatuľke zabalená v celofáne obsahujúca toaletnú vodu v sklenenej fľaške s rozprašovačom a s plastovým uzáverom. Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. Uvedená látka môže poškodiť reprodukčný systém a môže spôsobiť senzibilizáciu pokožkyZdraviu škodlivým je tiež tekuté mydlo Arztseife, 500 ml. mliečne zafarbená tekutina, v bezfarebnej plastovej fľaši so skrutkovacím uzáverom a integrovaným dávkovačom. Výrobok predstavuje mikrobiologické riziko, pretože vo výrobku bol zistený vyšší celkový počet aeróbnych mezofilných mikroorganizmov.Výrobok môže predstavovať riziko infekcie pre spotrebiteľov s oslabeným imunitným systémom.Pre ľudský organizmus je rizikový i bezoplachový pleťový krém Snail All in One Repair Cream v červeno-bielej tube so skrutkovacím uzáverom, zabalený v červenej kartónovej škatuľke. Podľa zoznamu zložiek vyššie uvedený výrobok obsahuje zakázanú látku - Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením o kozmetických výrobkoch.Zdraviu škodlivý je tiež krém na zosvetlenie pokožky SHEESHA Beauty Cream v okrúhlej plastovej nádobe, ktorá je zabalená v kartónovej škatuľke s priloženým letákom. Vo vyššie uvedenom výrobku bola zistená prítomnosť ortuti (nameraná hodnota: 17 000 mg/kg), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady o kozmetických výrobkoch.Ortuť sa hromadí v tele a môže spôsobiť poškodenie obličiek, mozgu, nervového systému, môže mať vplyv aj na reprodukciu.Zdraviu škodlivým je tiež posilňujúci šampón Shampoo fortificante fortifying con luppola e semi di miglia Hop & millet seeds Tutti i tipi di cape obsahujúci semená chmeľu a prosa v bielej plastovej fľaši so zeleným vyklápacím uzáverom. Podľa zoznamu zložiek vyššie uvedený výrobok obsahuje zakázanú látku - Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde).Ľudskému organizmu je nebezpečný aj bezoplachový gél na fixáciu vlasov Gel fixation intense pour cheveux „intense fix 24 H“ v priehľadnej fialovej plastovej fľaši s čiernym vyklápacím uzáverom. Nezmývateľný výrobok obsahuje konzervačnú látku - Methylisothiazolinone, čo je v rozpore s nariadením o kozmetických výrobkoch.Uvedená látka je povolená len do zmývateľných výrobkov. Výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.Nebezpečným výrobkom je tiež sprchový gél BAGNOSCHIUMA MUSCHIO BIANCO, 25 kg, v bielom plastovom kanistri s čiernym uzáverom, ktorý sa predáva ako čapovaná kozmetika. Analýzou bolo zistené, že vo výrobku sa nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional (Lilial, 340 mg/kg), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady o kozmetických výrobkoch. Uvedená látka môže poškodiť reprodukčný systém a môže spôsobiť senzibilizáciu pokožky.Ďalej boli vo výrobku zistené látky Benzoic acid (Sodium benzoate - 60,4 mg/kg) a p-Chloro-m-Cresol (189 mg/kg), ktoré neboli uvedené v zozname zložiek.