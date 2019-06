Hygienici už niekoľko týždňov kontrolujú predajcov zmrzlín

Ilustračné foto Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Bratislava 24. júna (TASR) – Odborní pracovníci 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva už niekoľko týždňov kontrolujú prevádzky s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny. Kontroly budú vykonávať až do septembra, teda do konca tohtoročnej letnej sezóny. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.priblížil hlavný hygienik SR Ján Mikas, podľa ktorého kontroly treba vnímať ako opatrenia za účelom prevencie a ochrany zdravia obyvateľov, ktorá je pre ÚVZ SR prvoradá. Zároveň požiadal prevádzkovateľov zariadení o súčinnosť a spoluprácu počas výkonu kontrol.Hygienici preverujú pôvod surovín a polotovarov na výrobu zmrzliny, hygienickú úroveň jej podávania a prevádzkovú hygienu zariadení. Pozornosť venujú aj použitým farbivám v zmrzlinách, kontrolujú dátum spotreby a minimálnej trvanlivosti surovín a polotovarov, z ktorých bola nebalená zmrzlina vyrobená, či teploty v chladiacich a mraziacich zariadeniach.Rovnako zabezpečujú aj náhodné odbery sterov z pracovných plôch a náhodné odbery vzoriek zmrzliny na ich mikrobiologické a chemické vyšetrenie, čím si overujú kritérium zdravotnej bezpečnosti. Počas minuloročnej sezóny vykonali hygienici celkovo 1504 kontrol. Nedostatky zistili v 253 prevádzkach, čo predstavuje 26 percent z kontrolovaných subjektov.Najviac prevádzok so zistenými nedostatkami sa nachádzalo v Nitrianskom, Prešovskom, Trnavskom a v Banskobystrickom kraji. Porušenia požiadaviek platných právnych predpisov boli zistené pri kontrolách v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny nachádzajúcich sa v územnej pôsobnosti všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva.Za zistené nedostatky bolo pri kontrolách uložených spolu 169 blokových pokút v celkovej sume 14.109 eur a začatých bolo 53 správnych konaní vo veci uloženia pokuty.