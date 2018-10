Hygienici varujú pred nebezpečnou maskou na tvár

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. októbra (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nebezpečnou kozmetikou. Ide o masku na tvár, čiernu a tmavohnedú farbu na vlasy, ale aj zvlhčujúci krém. TASR informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.upozornil.ÚVZ upozorňuje, že nebezpečným výrobkom môže byť maska na tvár Indian Healing Clay značky Aztec Secret Health and Beauty pôvodom z USA. Dôvodom má byť zistený prekročený povolený limit mikroorganizmov.ozrejmil ÚVZ.Upozorňuje tiež na nebezpečné farby na vlasy Permanent Powder Hair Colour značky Bigen Hoyu. Ide o šesťgramový prášok na farbenie vlasov na odtieň čiernej a tmavohnedej. Zistené bolo podľa Mikasa prekročené povolené množstvo látky p-phenylenediamine - PPD (4,9 percenta).vysvetlil úrad.Nebezpečným môže byť podľa ÚVZ aj zvlhčujúci gél určený na oblasť pŕs Moisturizing cream/gel for breast area značky Bust Size pôvodom z Ruskej federácie. V tomto produkte bola podľa úradu zistená zmes konzervačných látok methylchloroisothiazolinone a methylisothiazolinone, čo je v rozpore so Zoznamom konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch.vysvetlil Mikas.Nebezpečné kozmetické výrobky nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Spojenom kráľovstve, Nemecku a v Lotyšsku.