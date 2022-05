Hygienici varujú pred nebezpečnými kozmetickými výrobkami, môžu sa nachádzať aj na Slovensku (foto)

Nadmerné množstvo ťažkých kovov

27.5.2022 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) upozorňuje na nebezpečný make-up pre deti či masky na vlasy. Do rýchleho výstražného systému pre nepotravinárske výrobky (RAPEX) ich nahlásili kontrolné orgány v Taliansku a v Litve. Informácie poskytol Odbor komunikácie ÚVZ SR. Uvedené výrobky sa môžu nachádzať aj na Slovensku.V make-upe pre deti Trucchi bimba cofanetto arcobaleno značky Miss Carina – trucchi bimba z Čínskej ľudovej republiky bolo zistené nadmerné množstvo ťažkých kovov, ako chróm VI, olovo, nikel.ÚVZ SR vysvetlil, že prítomnosť ťažkých kovov vo výrobku môže predstavovať riziko alergických reakcií a neurotoxických účinkov.Viaceré výrobky uviedli vo svojom zozname zložiek zakázanú látku Butylphenyl Methylpropional. Ide o masky na vlasy Hair Mask Keratin Therapy Aloe & Keratin a Hair Mask Power & Strength Henna & Green Tea značky Greenini Eco Cosmetics od výrobcu Efti Cosmetics z Ruska.Problematickým je takto aj výrobok na ochranu pred slnečným žiarením s názvom After Sun Balm Shea Butter Sun Energy značky elfa/Pharm od výrobcu Elfa Pharm z Ukrajiny a tiež s názvom Solncezašitnaja emulsija dlia zagara vodostoikaja Sun Energy značky elfa/Pharm od výrobcu C.R.E.A. Cosmetics Solutions z Turecka.Zakázaná látka je uvedená aj na obale spreju na vlasy Coconut Hair Ekstrauvlazhniajushij sprei dlia volos značky Dr. Sant; elfa/Pharm od výrobcu Elfa z Ukrajiny. V zozname zložiek majú zakázanú látku aj dezodoranty Rosetta Sun Dance for Woman Perfume Spray a Whoops! Dynamic Orange For Men Parfume Spray značky C.r.e.a. od výrobcu C.R.E.A. Cosmetics Solutions z Turecka.