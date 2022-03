Hygienici varujú pred nebezpečnými kozmetickými výrobkami, nachádza sa v nich zakázaná látka (foto)

Viacero výrobkov na zosvetlenie pokožky

Nebezpečné telové mlieko a krém

16.3.2022 (Webnoviny.sk) - Hygienici upozorňujú na nebezpečné kozmetické výrobky, ktoré môžu byť voľne dostupné na trhu. Vo viacerých z nich sa nachádza zakázaná nebezpečná látka ohrozujúca zdravie.Informoval o tom Marek Eliáš z Odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) v tlačovej správe.Nebezpečné výrobky v Európskej únii , ktoré nahlásil do systému Rýchleho výstražného systému pre nepotravinárske výrobky (RAPEX) kontrolný orgán vo Švédsku, obsahuje viacero výrobkov určených na zosvetlenie pokožky.Medzi nimi sa nachádza pleťové mlieko s názvom Sequence Lightening Beauty Lotion, pleťové mlieko balené v 500 mililitrovej fľaši s názvom Temosol Super Eclaircissante & Traitante Citronella, pleťové mlieko v 500 mililitrovej fľaši s názvom Skin Light Lemon Lotion a hydratačné pleťové mlieko s názvom Skin Noveau Milk Protein Skin Toning Body Milk Lotion with Milk Proteins and A.H.A.Vo výrobkoch sa nachádza zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone, čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch. Zmes konzervačných látok je povolená len do zmývateľných výrobkov. Výrobky môžu spôsobiť alergické reakcie u citlivých osôb.Ďalším výrobkom je 200 gramové mydlo s názvom Clairmen Lightening program for men, ktoré obsahuje zakázanú látku isobutylparaben, ktorý môže byť toxický pre reprodukciu. Medzi výrobkami je tiež 20 gramový krém na zosvetlenie pokožky s názvom Melanofree cream, ktorý obsahuje zakázanú látku Hydroquinon, ktorý sa používa do výrobkov na nechtový dizajn a môže spôsobovať kožné alergie.Telové mlieko na zosvetlenie pokožky s názvom Rosance X20 Whitening Body Lotio, ktorý je balený v 500 mililitrovej fľaši obsahuje zakázanú látku isobutylparaben. Posledným výrobkom je krém na zosvetlenie pokožky s názvom Fairness cream, ktorý obsahuje viacero zakázaných látok, a to Hydroquinone 2 a Mometasone 0,10.Hydrochinón je látka, ktorá sa môže používať iba do výrobkov na nechtový dizajn a môže spôsobovať kožné alergie, a Mometasone patrí do skupiny kortikosteroidov, ktorý je viazaný na lekársky predpis a môže byť toxický pre reprodukciu.