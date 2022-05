Hygienici varujú pred nebezpečnými výrobkami, použitie niektorých dávok môže predstavovať riziko

Riziko kožných infekcií

Telové mlieko v rozpore s nariadením EÚ

19.5.2022 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku sa môžu nachádzať nebezpečné kozmetické výrobky, ktoré do systému Európskej únie na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch (Rapex) nahlásili kontrolne orgány v Nemecku a Švédsku. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) v tlačovej správe, ktorú poskytol Marek Eliáš z odboru komunikácie úradu.Ide o olej na starostlivosť o pokožku Baby Oil frangrance free, značky Weleda zo Švajčiarska. Výrobná dávka nebezpečného výrobku je H1201, H1207, H1213, H1214, J0101 a J0202. Olej môže obsahovať zvyškové, kondenzujúce kvapky vody, ktoré sa mohli dostať počas plnenia výrobku do fliaš. To by mohlo viesť k rastu mikroorganizmov a predstavovať riziko kožných infekcií, najmä u osôb s oslabeným imunitným systémom, u dojčiat a malých detí. Výrobok nie je bezpečný, čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch.Ďalej do systému Rapex nahlásili aj olej na fúzy Mr. Burton's Beard Oil Pure z Nemecka. Jeho výrobná dávka je 310122. Kontrolne orgány analýzou zistili, že sa vo výrobku nachádzajú vonné látky limonene, citral, cinnamal a benzyl benzoate, ktoré si vyžadujú, aby ich prítomnosť bola vyznačená na obale.Prítomnosť vonných a aromatických zložiek musí byť uvedená v zozname zložiek, ak ich koncentrácia prekročí 0,001 percenta v nezmývateľných výrobkoch. Neuvedenie vonných látok v zozname zložiek na obale výrobku je tiež v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch. Táto informácia pomáha spotrebiteľom chrániť sa pred použitím výrobkov, ktoré obsahujú špecifické látky, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie.V rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a rady je tiež telové mlieko na bielenie pokožky Laser White Perfume Whitening Lotion Whitening complex All skin types Diana. Výrobná dávka produktu je Lot 01, MFD. 08/2019 Exp. 08/2023. Telové mlieko má v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku 2-Chloroacetamide.