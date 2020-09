Hygienici zmenili pravidlá pre hromadné podujatia, obmedzenia platia aj pre svadby a cirkevné bohoslužby

Výnimka len pre testovaných

Pravidelné čistenie prevádzok

9.9.2020 (Webnoviny.sk) - Pre hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy platí obmedzenie na tisíc osôb v jednom okamihu pre exteriér a päťsto osôb v jednom okamihu v interiéroch. Ako ďalej informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR , toto pravidlo platí aj pre svadobné a pohrebné obrady a to cirkevné aj civilné, ako aj výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania a sviatosti birmovania.Naďalej podľa ÚVZ platí výnimka z tohto obmedzenia pre hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú mať v čase ich začiatku negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 12 hodín.„Obmedzenie sa nevzťahuje ani na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona,” pripomína ÚVZ.Prevádzky sú podľa ÚVZ povinné umožniť vstup len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka), pričom táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov. Pri vchode do prevádzky je povinnosťou aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice.„Potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia klásť dôraz na zabezpečenie pravidelného a účinného čistenia a dezinfekcie, ktoré sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky,” zdôrazňuje ÚVZ.Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú zase povinné upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta.ÚVZ dodal, že dezinfekcia by sa mala vykonávať po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídným účinkom.