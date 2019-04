Hypotéka roka: Slovenská sporiteľňa zvíťazila s veľkým náskokom

Zdroj: TREND -

Cena za užitočnosť

Porota pri bodovaní Hypotéky roka hodnotila päť oblastí – výšku poplatkov, úrokové sadzby, to, aké príjmy banka akceptuje, ako flexibilné sú jej podmienky a tiež komplexnosť ponuky. Slovenská sporiteľňa zvíťazila vo všetkých piatich, pričom v štyroch s výrazným náskokom. "Trh hypoték za posledný rok výrazne ovplyvnili regulácie a my robíme všetko preto, aby sme aj v dobe sprísňujúcich sa podmienok financovania vedeli ľuďom pomôcť na ich ceste za vlastným bývaním. Zjednodušujeme procesy, prinášame moderné digitálne riešenia, pomáhame s administratívou na katastri. Aj v časoch čoraz intenzívnejšieho konkurenčného boja si tak držíme pozíciu najväčšieho poskytovateľa hypoték. Preto som rád, že s voľbou klientov sa zhodla aj odborná porota" uviedol Pavel Cetkovský, člen predstavenstva a finančný riaditeľ Slovenskej sporiteľne, ktorý cenu prevzal.Pri udeľovaní špeciálnej ceny za užitočnosť Trend hodnotil, ako sa banky snažia ľuďom uľahčiť cestu k novému bývaniu. Slovenská sporiteľňa zabodovala s webovou podstránkou www.slsphypoteka.sk . Na nej záujemcovia o bývanie nájdu nielen ponuku úverov a hypokalkulačku, ale aj prehľad realitných inzerátov. Po kliknutí na konkrétnu nehnuteľnosť sa klient dozvie, aká je v jej blízkosti občianska vybavenosť, a aj to, aká je cena porovnateľných nehnuteľností v danej lokalite. Stránka je prepojená na databázu znaleckých posudkov banky a je tak pre klienta relevantným nástrojom, cez ktorý si môže overiť, či požadovaná cena za nehnuteľnosť nie je premrštená. Navyše, klienti Slovenskej sporiteľne prostredníctvom stránky môžu žiadosť o hypotéku podať online v Georgeovi, na celé vybavenie úveru im stačí jedna návšteva pobočky na konci procesu kvôli podpisu zmlúv.Inzercia