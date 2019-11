Hypotekárny trh v Česku by mal tento rok zaznamenať prudký pokles

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 26. novembra (TASR) - Zatiaľ čo v posledných rokoch poskytli české banky hypotéky v objeme viac než 200 miliárd Kč (7,85 miliardy eur), v tomto roku sa dá očakávať výrazný prepad. Len za prvých 10 mesiacov došlo k medziročnému poklesu zo 184 miliárd na 145,3 miliardy Kč. To znamená o viac než pätinu. Vyplýva to z údajov Fincentrum Hypoindexu, ktoré zahrnujú drvivú väčšinu trhu, uviedol server E15.cz.Podľa ekonómov na výsledku pravdepodobne nič nezmenia ani zvyšné dva mesiace roka.odhaduje Luboš Svačina z maklérskej hypotekárnej firmy Golem Finance. Vlani si ľudia zobrali úvery na bývanie v hodnote 218,4 miliardy Kč. Pri pätinovom prepade sa hodnota hypoték dostane k 175 miliardám Kč. Podobný odhad má aj Jiří Vagner, obchodný riaditeľ Next finanční. "predpokladá.Ešte na začiatku roka boli banky optimistické, očakávali pokles do 15 %. Realita je však výrazne horšia.povedal Michal Teubner z Komerčnej banky. Hypotekárny trh ťahá nadol viacero faktorov. Podľa Vagnera je to najmä nedostatok nehnuteľností za rozumnú cenu a regulácia zo strany Českej národnej banky (ČNB). Podľa Svačinu sa k tomu ešte pridávajú vysoké ceny realít.Vlani trh výrazne ovplyvnila ČNB, keď sprísnila podmienky poskytovania hypoték. Po kroku ČNB tak na hypotéku už nedosiahla zhruba pätina žiadateľov, pre ktorých boli hypotéky ešte pred rokom dostupné.Ako povedal Martin Novák, hlavný analytik Broker Consulting, zaujemcovia o úver sa tak koncom minulého rokačo viedlo k prepadu hypotekárneho trhu v ďalších mesiacoch. Situácia sa podľa expertov v najbližšom období nezmení.predpokladá Vagner z Next finanční. Podobne sa vyjadril aj šéf Hypoteční banky Jiří Feix. Ako povedal, očakáva, že predaj hypoték sa v priebehu roka stabilizuje na úrovni 180 až 200 miliárd Kč.(1 EUR = 25,485 CZK)