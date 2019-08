Hyundai predstavil hybrid Sonata so solárnou strechou na dobíjanie batérie

Stovky kilometrov ročne na solárnu energiu

Nižšie emisie kysličníka uhličitého

6.8.2019 (Webnoviny.sk) - Juhokórejská automobilka Hyundai predstavila hybridnú verziu modelu Sonata, ktorá má strechu zo solárnych panelov pomáhajúcich dobíjať batériu.Firma uviedla, že batérii sa môže dodať do 60 percent energie, ak sa solárna strecha bude používať šesť hodín denne.Panely umožnia, aby vozidlo Sonata mohlo ročne prejsť 1 300 kilometrov na solárnu energiu. Informoval o tom portál bbc.com.Pridávanie panelov na hybridné autá zvýši palivovú efektívnosť a zníži emisie kysličníka uhličitého, uviedla automobilka Hyundai.Sonata so solárnou strechou bude na predaj v Severnej Amerike a v Kórei. Hyundai neplánuje toto vozidlo predávať v iných regiónoch.Hyundai však nie je prvým výrobcom áut so solárnymi panelmi. Solárny systém dobíjania je možný ako voliteľná výbava vozidla Toyota Prius a luxusný automobil Karma Revero je tiež k dispozícii aj so solárnymi panelmi.