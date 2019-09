I. Macejková: Najväčším problémom slovenskej justície je dĺžka konania

Na snímke kandidátka na post predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR Ivetta Macejková počas voľby predsedu NS SR na mimoriadnom zasadnutí Súdnej rady, 9. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 9. septembra (TASR) - Najväčším problémom slovenskej justície sú prieťahy a neprimeraná dĺžka konania. Uviedla to v pondelok na mimoriadnom zasadnutí Súdnej rady kandidátka na post predsedu Najvyššieho súdu SR (NS SR) Ivetta Macejková.Tri kandidátky na post predsedu NS SR si na úvod zasadnutia Súdnej rady vyžrebovali poradie, ako budú rovnako 20 minút prezentovať svoju víziu na poste predsedu NS SR. Ako prvá sa prezentovala bývalá predsedníčka Ústavného súdu SR Macejková. Podľa jej slov sudcov, ktorí ju navrhli, presvedčila jej 27-ročná prax na súdoch rozličných stupňov – pôsobila na Okresnom súde Bratislava-vidiek, zakladala Okresný súd Pezinok, Malacky, bola predsedníčkou Krajského súdu v Bratislave, pôsobila na Najvyššom súde SR a napokon bola predsedníčkou ÚS SR. "povedala Macejková.Jednou z jej vízií je prijatie zákona o NS SR, kde by bolo zadefinované jeho postavenie, tak ako to je vo väčšine štátov. Zaviedla by aj pracovné porady NS SR, na ktorých by sa riešili vznikajúce a existujúce problémy. Kandidátka by riešila aj nevyhovujúce priestory a budovu súčasného sídla NS SR. Vo svojej prezentácii sa dotkla aj "".povedala Macejková.Podľa jej názoru, prílišne dlhé domáhanie spravodlivosti už spravodlivosťou nie je." zdôraznila. Za ďalší problém slovenskej justície považuje časté novelizácie zákonov, ktoré vnášajú niekedy až chaos. Podľa jej slov "a poukázala pritom na množstvo sudcov, ktorí sú v dôchodkovom veku.dodala Macejková.