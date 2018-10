I. Matovič: Postup Sme rodina pri ústavných sudcoch bol zdvihnutý prst

Na archívnej snímke Igor Matovič. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 25. októbra (TASR) - Postup hnutia Sme rodina počas rokovania o nových pravidlách voľby ústavných sudcov určite neprospel veci a možno to bol aj zdvihnutý prst. Pre TASR to uviedol šéf OĽaNO Igor Matovič v odpovedi na otázku, či odlišný postup hnutia Borisa Kollára, ktorý smeroval k podpore koaličného návrhu, nenarušil vzťahy v opozícii.povedal Matovič. Priznal, že počas rozpravy registroval až agresívnu rétoriku niektorých opozičných kolegov voči Sme rodina.dodal.Podpredseda SaS Ľubomír Galko si myslí, že spolupráca so Sme rodina bude pokračovať na témach, kde bude spoločný prienik.odkázal.K celej situácii z utorkového (23. 10.) nočného rokovania pléna sa na sociálnej sieti vrátil aj Kollár.zdôraznil Kollár. Narážal tu na to, že ústavní sudcovia sa budú voliť podľa doterajších pravidiel, na zvolenie kandidáta teda bude stačiť väčšina hlasov prítomných poslancov. Za istých okolností, ak by ich bolo v sále len 76, čo je minimum, aby plénum vôbec mohlo rokovať, stačí na zvolenie kandidáta 39 hlasov.ozrejmil.Kollár vo videu načrtol aj svoj pohľad do budúcnosti.uzavrel.Sudcovia Ústavného súdu SR sa budú voliť tak ako doteraz. V pléne NR SR totiž neprešla novela Ústavy SR, ktorá mala do tohto procesu zaviesť niekoľko noviniek. Za zmenu najvyššieho zákona štátu zahlasovalo len 55 poslancov zo Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd. Viacero koaličných poslancov sa zdržalo, nepridala sa ani opozícia. Neúspešné výsledné hlasovanie bolo spôsobené tým, že poslanci ani na druhý pokus napriek snahe neopravili zmenu účinnosti prechodných ustanovení. Podporilo ich len 81 poslancov, minimom bolo 90.Ešte predtým sa však počítalo s tým, že ústava sa napokon bude meniť. V pléne totiž prešiel aj s podporou Sme rodina a ĽSNS dôležitý pozmeňujúci návrh Róberta Madeja. Ten spočíval v tom, že ak kandidát na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR získa od poslancov aspoň 90 hlasov, stane sa ústavným sudcom automaticky a do rúk prezidenta len zloží sľub.Už vo februári 2019 sa končí funkčné obdobie deviatim z celkového počtu 13 ústavných sudcov. Úlohou poslancov tak bude zvoliť 18 kandidátov, z ktorých si hlava štátu vyberie deviatich sudcov na 12-ročné funkčné obdobie.