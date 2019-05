I. Nemeček: Plusy sú v prepojení hál

Igor Nemeček, archívna snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 9. mája (TASR) - Zabezpečiť vybavenie štadiónov, v predstihu objednať kvalitné hotely v Bratislave i Košiciach a spoľahnúť sa na vášeň fanúšikov z hokejovej krajiny, bažiacich po špičkových zápasoch. To boli kľúčové, no zďaleka nie jediné potreby na to, aby sa druhý hokejový šampionát na samostatnom Slovensku mohol uskutočniť.Predseda organizačného výboru MS Igor Nemeček je presvedčený, že predstavitelia Medzinárodnej hokejovej federácie IIHF budú Slovákov dávať za príklad ostatným organizátorom. Ďalšie pozitívne hodnotenia môžu prísť po skončení šampionátu. Organizačný výbor totiž nenecháva nič na náhodu a zabezpečil sa okrem iného aj proti náhlemu výpadku elektrického prúdu. Spolu s trojicou odborníkov bude dbať aj na vysokú kvalitu ľadu, na plné stánky vo fanzónach bude k spolupráci vyzývať počasie.Igor Nemeček prezradil v rozhovore pre TASR aj to, prečo bude mať podľa neho Slovensko pri organizácii ďalších MS problém:"V roku 2011 bola situácia úplne iná. Ale časovo sme začali rovnako ako teraz. Pred ôsmimi rokmi to bolo v septembri 2010, teraz v septembri 2017. Ale vtedy boli veľké očakávania, MS sme robili po prvý raz. Veľa ľudí čakalo, ako to na Slovensku dopadne. Úplné iné bolo to, že sme dlho čakali, kde bude v Bratislave zimný štadión. Okolo toho boli najväčšie diskusie. Napokon sa rozhodlo, že sa zrekonštruuje štadión Ondreja Nepelu, ktorý sme v poslednej chvíli otvárali. Mali sme však vo februári turnaj Slovakia Cup, ktorý nám odkryl všetky rezervy a tie sme museli do apríla doladiť. Okrem toho sme boli vo väčšom časovom strese, pretože MS sa začali vtedy 26. apríla. V Košiciach sa navyše stavala tréningová hala, takže okrem organizovania podujatia sme robili veľa stavebných vecí. Teraz prišli do organizačného výboru takmer tí istí ľudia, ktorí pracovali na MS aj pred ôsmimi rokmi, minimálne 90 percent. Takže majú skúsenosti, vedia čo ich čaká a môžeme vylepšovať veci, s ktorými sme v roku 2011 neboli úplne spokojní.""V oboch mestách to bude asi 70 ľudí. Všetko máme presne rozdelené. Podo mnou je riaditeľ pre Bratislavu a riaditeľka pre Košice a potom sú rôzne vetvy. Ale pochopiteľne musíme mať všetko v oboch mestách na rovnakej úrovni.""Za osem rokov išla neuveriteľne hore IT technika. Ide o zabezpečenie a vybavenie hál. Či už internetovým pripojením, optickými káblami, či mapingom, ktorý sa robí pred zápasom a medzi tretinami, alebo osvetlením. Osvetlenie sa v Bratislave robilo tak, aby išlo zhasnúť a hneď vypnúť, menilo sa aj v Košiciach. Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) a jej marketingový partner Infront má už tri roky televíznu spoločnosť, ktorá vysiela zápasy. Táto firma mala na starosti aj zápasy z MS vo futbale v Rusku. Ide o špičkovú techniku a tá potrebuje mať zodpovedajúce podmienky v každej hale. Čiže kabeláž a ostatné veci. Toto sú tie najväčšie rozdiely. Čo sa týka tímov, tak tie potrebujú kabínu, pranie, pitný režim a podobne, tam veľký nárast nevznikol. Ale viaceré tímy majú omnoho viac hráčov. Konkrétne spomeniem Švédov, ktorí majú 92 hráčov v NHL a majú teda z čoho vyberať. Na uplynulých šampionátoch mali 18 až 19 hráčov z NHL a tí si vyžadujú spanie tak ako majú v profilige. Teda po jednom. Kontingent ich izieb sa navyšuje. Doteraz to tak bolo len u Kanaďanov a Američanov, pretože tí majú na šampionátoch aj rodinných príslušníkov. Veľa izieb berú aj Rusi.""Organizačný výbor nedostáva z IIHF žiadnu subvenciu. My platíme poplatok za to, že organizujeme MS, čo je vyše milión eur. Platíme poistenie celých MS a všetky náklady spojené s tímami od ich príchodu na letisko. Teda transport, stravovanie a ostatné veci. Takto musíme platiť členov IIHF, delegátov, ktorí prídu na šampionát na kongres a rozhodcov. Len na ubytovanie ide z rozpočtu organizačného výboru cez 3 milióny eur. Hokejisti jedia ináč ako ostatní športovci, majú toho viac, toto všetko musí byť prispôsobené. My vyberieme hotely, IIHF ich dva roky pred MS schváli. Na jeseň pred MS potom všetky tímy dostanú informácie o hoteli. Majú si samozrejme možnosť prísť pozrieť priestory, objednať poschodia, izby a tak ďalej. Organizačný výbor za to zodpovedá.""My zabezpečujeme 25 double izieb a osem single pre každý tím. Toto organizačný výbor zaplatí. Všetko ostatné navyše si platia tímy. Napríklad ľudí okolo tímu je vždy viac ako osem, čiže vždy sa to navyšuje, ale to už je v réžii tímu. Rusi sú špecifickí v tom, že chcú vždy o jeden a pol krát viac kapacity, ako im musíme zabezpečiť. Chcú mať súkromie a viac priestorov. Dostali k dispozícii hotel a potom si ešte sami riešili veci. Hotel im vyšiel v ústrety a tým pádom boli ich požiadavky splnené. Takto to máme rozdelené v Bratislave aj v Košiciach. V Košiciach sa staráme iba o tímy, rozhodcov, exekutívu IIHF a organizátorov, v Bratislave je to komplikovanejšie. Tu okrem spomenutých ľudí musíme riešiť aj trénerské sympózium, veľký štvordňový kongres a uvádzanie členov do Siene slávy. To sú ďalšie izby, ktoré potrebujeme v termínoch počas MS.""V prvom rade musia byť k dispozícii haly. Musí byť jasné, v akom budú stave. Vo Fínsku sa stavia nová hale v Tampere, rovnako aj v Rusku v Petrohrade. Ale zatiaľ sú to len projekty. Každá federácia musí povedať, či sa bude hrať v halách, ktoré už stoja, alebo ktoré sa postavia. IIHF potom sleduje, či nové haly spĺňajú podmienky, alebo ako to bolo v našom prípade, sleduje priebeh rekonštrukcie.""Otvorene musím povedať, že v roku 2011, keď sme do toho išli prvýkrát, mala IIHF obavy, ako to zvládneme. Považoval som to za normálnu reakciu. Na druhej strane som bol šťastný, že som mohol stáť na čele organizačného výboru. Niekoľko rokov sme boli príkladom pre ostatných organizátorov, takí boli všetci spokojní s organizáciou aj prípravou. Aj toto nám pomohlo v tom, že keď som bol v roku 2015 prezidentom SZĽH a členom exekutívy IIHF, tak som mal prístup k zákulisiu a vedel som, kto má záujem o MS v roku 2019. Mali sme jediného protikandidáta, bolo ním Švajčiarsko. Mali sme veľmi dobre pripravenú pôdu a kandidatúra bola veľmi dobre odprezentovaná. Napokon sme MS dostali my, Švajčiari ich budú mať o rok.""Skôr to ani nevidíme reálne, pretože po našich MS ďalšie rozdelia až po rok 2025. To je šesť rokov. A potom si myslím, že pôjdu do kandidatúry krajiny, ktoré boli pred nami, čiže Dáni a Nemci. Takže najskôr by to bolo možné o osem, či deväť rokov. Ale tu bude dôležité, v akých halách sa to bude hrať. Ja som presvedčený, že v tom čase bude na haly veľký nárok najmä čo sa týka kapacity. Tie dnešné asi o pár rokov nebudú spĺňať podmienky. Čo viem, tak vo Fínsku stavajú 15-tisícovú halu, v Petrohrade vyše 22-tisícovú. Veľké haly sú vo Švédsku, Česi majú O2 arénu a chcú stavať novú v Brne. Toto bude jedna zo základných vecí pri nasledujúcich kandidatúrach, mať väčšie haly.""Príprava išla veľmi dobre, keďže obe haly boli rekonštruované. Mali sme obavy len z toho, kedy ich dostaneme do užívania. Ale tým, že Slovanu aj Košiciam sa sezóna skončila skôr, tak sme ich aj my mali skôr. Takže je pozitívne, že sa stihlo to, čo sme potrebovali. Teraz nemôžeme byť v pokoji s tým, že všetko pôjde ako po masle. Určite niečo môže vypadnúť. Ale sme poistení aj proti takým veciam, ako je výpadok elektriny. Máme niekoľko agregátov v oboch mestách, ak by sa náhodou niečo stalo. Obavu máme aj z počasia. Na toto obdobie je dosť chladno, ale napríklad minulý rok v Dánsku, kde v máji ešte pomaly sneží, bolo veľmi teplo a mali veľké problémy s ľadom. My sme v histórii prvá krajina, v ktorej sa MS začínajú až 10. mája. V roku 2011 sme vtedy končili, teraz iba začíname. Máme tu odborníkov z komisie IIHF z Fínska, Švédska a Švajčiarska, ktorí sa zaoberajú kvalitou ľadu. Boli skontrolovať všetky systémy počas Kaufland Cupu v Bratislave a boli aj v Košiciach. Teraz sledujú, ako sa ľad začal pripravovať. Takže ani toto nechceme nechať na náhodu. Budú sa hrať tri zápasy za deň v plných halách a v teple, napriek tomu by mal byť ľad v poriadku. Budú tu kvalitní hráči a tí potrebujú aj kvalitný ľad.""V prvom rade bolo nutné vyriešiť haly. Potom bolo potrebné zachytiť hotely na daný termín, aby nám ich niekto iný nevyfúkol. Takže vedel som, že práve rezervácie je to, čo bolo riešiť najskôr. To sa nám podarilo a som rád, že to dopadlo tak, ako sme si predstavovali.""Na začiatku som s tým nebol úplne v poriadku, respektíve som mal vnútorné obavy. To že tam budú Slováci, s tým som bol stotožnený. Ale stále tam bolo o dvetisíc lístkov menej, ako v Bratislave. Ale pri tom, ako sa predávajú vstupenky teraz, musím priznať, že dať Slovákov do Košíc bolo správne rozhodnutie. K dnešnému dňu je predaj lístkov v oboch mestách totožný. To sa o roku 2011 nedalo povedať. A práve predaj vstupeniek je pre nás alfa a omega čo sa týka príjmov. Pred ôsmimi rokmi videli Slovensko diváci v Bratislave, teraz ich uvidia v Košiciach. Ak všetko pôjde dobre, na štvrťfinále sa presunú do Bratislavy.""Ja po šampionátoch chodím od roku 1999, čiže 20 rokov. MS odvtedy prešli veľkou modernizáciou. V roku 1999 boli MS v Nórsku, o rok neskôr v Petrohrade. A bolo to niečo úplne iné ako teraz. Šampionáty boli vždy veľmi dobre zorganizované v hokejových krajinách. Či už v roku 2000 v Petrohrade, 2007 v Moskve, alebo 2016 opäť v Rusku. Naozaj bolo vidieť, ktoré krajiny žijú hokejom a ktoré nie. V hokejových krajinách to bude mať vždy úroveň a bude o to veľký záujem. Vieme, ako to dopadlo vo Švédsku a Fínsku v rokoch 2012 a 2013. Dva roky po sebe organizovali MS tieto krajiny, raz bolo hlavné dejisko Helsinki, potom Štokholm. Vo Švédsku boli MS nezaujímavé, boli také 'mŕtve', odvtedy Švédi nemali záujem o organizáciu šampionátu a keď ho dostanú, tak možno v roku 2025. Teda dvanásť rokov po tých posledných.""Tu treba vysvetliť, že organizačný výbor má príjem iba z lístkov, VIP a sky boxov. Všetky marketingové práva má Infront. To, že my máme pár partnerov, to sú len takí, ktorých nám dovolil Infront. To je len kvapka v mori, zlaté zrniečko majú oni. Naši partneri budú iba vo fanzónach. Bolo to jednoduchšie ako v roku 2011, ale máme ich len vďaka dobrým vzťahom s Infrontom.""Neprišla žiadna špeciálna požiadavka. Ani čo sa týka jedla. Všetci vedia, že majú všetko zabezpečené.""Fanzóny budú iné vo všetkom. Dôležité je počasie, aby tam ľudia zostali aj po zápasoch. Som presvedčený už dnes, že nás IIHF opäť bude dávať za príklad ďalším organizátorom. Viem to z kontrol, ktoré sem chodia už pol roka. Najmä čo sa týka vybavenosti štadiónov, počtu kvalitných kabín, zázemia pre hráčov, teda napríklad práčky, ktoré musia byť. Navyše my máme obe haly spojené s tréningovými halami, čo je každý rok veľký problém. Vlani v Kodani chodili do tréningovej haly cez cestu, ale bolo to aspoň blízko, v Herningu však museli cestovať 25 minút na tréning. My máme toto prepojené v oboch mestách. To je veľké plus.""Rozpočet na MS je 18 miliónov eur. Výdavky sú enormné, ale moja priorita je, aby sme sa nedostali do červených čísiel, aby sme neskončili ako Švédi v roku 2013, alebo ako Francúzi v roku 2017. Ale chudáci Francúzi doplatili na zvýšené bezpečnostné opatrenia, ktoré prišli tesne pred MS. My chceme skončiť v pluse, to je moja zásada a zásada mojich ľudí. A počítať budeme všetko až po skončení šampionátu."