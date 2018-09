I. Nesrovnal a V. Mika odovzdali svoje kandidátne listiny

Na snímke súčasný primátor hl. mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. septembra (TASR) – Súčasný primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal a bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika odovzdali pondelok svoje kandidátne listiny na šéfa bratislavskej samosprávy. Obaja sa budú uchádzať v novembrových komunálnych voľbách o hlasy voličov ako nezávislí kandidáti.Nesrovnal chce obhájiť svoj súčasný post, pretože vníma rozvoj hlavného mesta.uviedol pri odovzdávaní podpisových listín ku svojej kandidatúre. Deklaruje, že je nezávislý kandidát politicky i finančne. Bratislava podľa jeho slov potrebuje dokončiť rozbehnuté zmeny, pokračovať v skvalitnení MHD, dokončiť rekonštrukciu Hlavnej stanice, spustiť parkovaciu politiku, budovať ďalšie cyklotrasy či záchytné parkoviská.Nesrovnal i Mika tvrdia, že absolvovali za posledné týždne stretnutia s množstvom ľudí. Problémy Bratislavy sú podľa Miku chronické a dlhodobo známe a on ich chce riešiť.povedal. Zbieranie podpisov bola podľa jeho slov výborná príležitosť, ako sa stretnúť s Bratislavčanmi.skonštatoval Mika s tým, že v stretnutiach a rozhovoroch s ľuďmi bude ďalej pokračovať.O kreslo primátora Bratislavy chce v novembrových komunálnych voľbách zabojovať okrem Nesrovnala a Miku aj architekt a hudobník Matúš Vallo, ktorý má podporu mimoparlamentných strán Spolu – občianska demokracia a Progresívne Slovensko, advokát Jaroslav Brada - kandidát iniciatívy .TERAZ v spolupráci so Stranou moderného Slovenska či predseda mimoparlamentnej strany NAJ Viktor Béreš. Kandidovať ako nezávislý chce aj autor a organizátor Korunovačných slávností v Bratislave Miroslav Vetrík. Kandidatúru oznámila i súčasná viceprimátorka hlavného mesta Iveta Plšeková, tiež bude kandidovať ako nezávislá.Opozícia postaví v Bratislave v novembrových komunálnych voľbách len jedného kandidáta na primátora. Rozhodnúť by sa malo v najbližších dňoch v primárnych voľbách medzi súčasným starostom bratislavských Vajnôr Jánom Mrvom, ktorému už vyjadrili podporu opozičné OĽaNO, SaS, Sme rodina a kandidátkou na primátorku za mimoparlamentné KDH Caroline Líškovou. Komunálne voľby budú 10. novembra.