I. NESROVNAL: Požiadali sme NS SR, aby o hazarde rozhodol do polroka

Bratislava 9. augusta (TASR) – Podanie kasačnej sťažnosti vo veci hazardu bolo spoločným riešením vedenia hlavného mesta, petičného výboru zloženého zo starostov mestských častí, poslancov a tiež odborníkov v oblasti práva, ktorí pomáhajú eliminovať prevádzkovanie hazardu v Bratislave. V relácii Hlavné mesto spravodajskej televízie Tablet.TV o tom informoval primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.uviedol Nesrovnal na margo verdiktu o nezákonnosti mestského všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o zákaze hazardu. Poukázal pritom aj na to, že v dôvodovej časti rozhodnutia sa súd vyjadruje k tomu, čo nie je súčasťou textu žaloby.povedal o podnete, ktorým sa bude zaoberať Najvyšší súd (NS) SR.Informoval aj o tom, že hlavné mesto požiadalo NS, aby odložil účinnosť rozhodnutia krajského súdu dovtedy, kým sám vo veci definitívne nerozhodne.priznal Nesrovnal. Mesto takisto požiadalo, aby NS rozhodol v lehote pol roka. Táto žiadosť súvisí s právnym režimom týkajúcim sa napadnutého všeobecne záväzného nariadenia o zákaze hazardu.ozrejmil Nesrovnal.vysvetlil primátor.Zopakoval, že po vyčerpaní možnostíje v hre aj iniciovanie novej petície za zákaz hazardu.Primátor priblížil aj finalizáciu projektov revitalizácie Námestia slobody i rekonštrukcie podchodu na Trnavskom mýte. Poukázal pritom na to, že tieto projekty, ako aj ďalšie vrátane revitalizácie Dunajského či Tyršovho nábrežia, ale aj projekt bikesharingu či obnovy národnej kultúrnej pamiatky Jurkovičova tepláreň, sú výsledkom zmeny vo vzťahu medzi hlavným mestom a developermi.zdôraznil Nesrovnal. Pri dokončení podchodu na Trnavskom mýte spomenul i to, že výsledok by mal určiť aj akúsi kvalitatívnu latku pre revitalizáciu ďalších objektov, ktoré sú súčasťou Trnavského mýta, vrátane Novej tržnice. Nesrovnal v tejto súvislosti avizuje ambíciu urobiť na projekt modernizácie známej stavby medzinárodnú súťaž, tak ako tomu bolo v prípade Námestia slobody.Bratislavský primátor spomenul tiež pokračujúci dialóg o zvýšenej ochrane lesov v okolí hlavného mesta, preferovanie ich rekreačnej funkcie aj na území, ktoré nemajú v správe Mestské lesy Bratislava, ale štát. Rozhovory s predstaviteľmi Lesov SR, agrorezortu i ministerstva životného prostredia označil za konštruktívne a ústretové.uviedol Nesrovnal v Tablet.TV.