I. Nesrovnal: V bikesharingu je Bratislava motiváciou i pre Viedeň

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. septembra (TASR) – Bratislavský bikesharing inšpiruje i Viedeň. Primátor slovenskej metropoly Ivo Nesrovnal to poznamenal v diskusnej relácii Tablet.TV Hlavné mesto, keď tlmočil reakciu primátora Viedne Michaela Ludwiga počas nedávnej návštevy Bratislavy.spresnil Nesrovnal.Teší ho názor, že mestoBratislavu i čísla, ktoré to potvrdzujú.informoval.poznamenal.Podľa jeho ďalších slov je súčasná pilotná fáza vkladom do riešenia dopravy v meste i budovania cyklotrás.naznačil. Rovnako podľa monitoringu využívania bicyklov v jednotlivých dokovacích staniciach bude možné umiestniť tieto stanice tam, kde ich používatelia najviac potrebujú.uviedol Nesrovnal. Za veľmi cennú považuje aj spätnú väzbu, ktorú mesto dostáva od používateľov.informoval.Počet bicyklov pomaly stúpa, na jar by podľa jeho slov mal dosiahnuť plánovaných 750, ktoré budú rozmiestnené na 90 dokovacích staniciach. Teší ho záujem o bikesharing, no na druhej strane ho mrzia vandalské činy, ktorých obeťou sa stali bicykle. Uistil, že mestskej polícii vydal pokyn, aby sa na dokovacie stanice a bicykle špeciálne zamerala.zdôraznil.