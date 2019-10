I. Pavlásková nakrútila Pražské orgie podľa knihy Philipa Rotha

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Bratislava 15. októbra (TASR) - Do kín mieri film Pražské orgie, ktorý nakrútila česká režisérka a scenáristka Irena Pavlásková (Fotograf, Zemský ráj to napohled, Bestiář, Čas dluhů, Čas sluhů) podľa rovnomennej predlohy amerického spisovateľa Philipa Rotha. Jeho Pražské orgie sú jedinečným pohľadom na situáciu v Československu 70. rokov očami Američana.povedala pre TASR Pavlásková pred utorkovou premiérou novinky v bratislavskom Kine Lumiére. Knižná predloha je založená na dialógoch, úvahách, na popisoch vnútorných stavov.poznamenala k príbehu, ktorý divákov zavedie do polovice 70. rokov. Slávny americký spisovateľ Nathan Zuckerman prichádza do Prahy, aby získal a odviezol rukopis jednej nevydanej knihy. Na svojej pražskej misii sa zoznámi so svojráznou a neskrotnou spisovateľkou Oľgou a prenikne na vyhlásené večierky, kde každý hľadá únik ku krátkemu pocitu slobody po svojom. Postupne sa proti svojej vôli stane nielen divákom, ale i účastníkom dekadentného predstavenia, v ktorom mnohí hrajú falošne a nikomu sa nedá veriť.Philip Roth vychádzal pri písaní novely z vlastných zážitkov. V 70. rokoch do Prahy chodieval a stretával sa s českými zakázanými autormi, poskytoval podporu československým prenasledovaným spisovateľom a pomáhal zaisťovať vydávanie ich diel v USA. V roku 1976 odmietla komunistická moc Rotha do Československa pustiť, vrátil sa až v roku 1990. Zomrel vo veku 85 rokov v marci 2018. Pavlásková získala od Rotha práva na sfilmovanie Pražských orgií pred siedmimi rokmi, s autorom sa stretla osobne v jeho dome v Connecticute.spomína režisérka, ktorá získala práva na sfilmovanie knihy po trojhodinovom rozhovore so spisovateľom.Pavlásková priznala, že sa zámerne rozhodla netočiť vlastnú dobovú štúdiu, ale, naopak, dôsledne zachovať a sprostredkovať unikátnosť vnímania stavu vtedajšej spoločnosti cudzincom s úplne odlišnou spoločenskou skúsenosťou:Zuckermanova pražská návšteva, plná bizarných stretnutí s rôznorodými ľuďmi, sa stáva dobrodružnou a nebezpečnou misiou. Spisovateľ si nakoniec nie je istý, kto je priateľ a kto udavač. Kto sú tí ľudia z dekadentných orgií v dome syna slávneho maliara? Kto je vyplašený študent, ktorý ho upozorňuje, že musí okamžite opustiť Československo? Kto je jeho sprievodca normalizačným peklom, vyhodený divadelný režisér a teraz údržbár v kotolni múzea? Pavláskovú rovnako zaujala ženská hlavná hrdinka príbehu Oľga, výstredná spisovateľka, pre ktorú sú provokatívne a nezáväzné vzťahy formou vzbury proti neslobodnému spôsobu života, aký ľuďom vnútil totalitný režim. Zuckermana priťahuje svojou tajomnosťou aj desí nehanebnou otvorenosťou.dodala k postave, ktorú stvárňuje Ksenia Rappoport. Rodáčka z Petrohradu bola nominovaná na Európsku filmovú cenu a za hlavnú úlohu v dráme Giuseppe Tornatoreho Neznáma, po boku Gérarda Depardieu si zahrala v životopisnej snímke Rasputin, v Taliansku získala národnú cenu pre najlepšiu herečku roka.Nathana Zuckermana stvárňuje v Pražských orgiách kanadský herec, scenárista a producent Jonas Chernick. Pavel Kříž hrá režiséra Rudolfa Bolotku, v tom čase pracujúceho v kotolni. Bolotka je Zuckermanovým sprievodcom, vtiahne ho do sveta nezáväzných večierkov, ale zároveň je ironickým glosátorom života v rozpadajúcej sa spoločnosti, kde kadekto spí s kadekým a kadekto udáva kadekoho. Klára Issová a Jiří Havelka vytvárajú milenecký pár českých emigrantov, na ktorých popud príde Zuckerman do Československa vyzdvihnúť literárny spis. V ďalších úlohách sa diváci môžu tešiť na Miroslava Táborského, Martina Stránského, Jana Hrušínského alebo Viktora Dvořáka a Jakuba Wehrenberga. Dvaja poslední menovaní sa objavia v úlohách známych českých spisovateľov-disidentov, inšpirovaných Václavom Havlom a Ludvíkom Vaculíkom.