I. Ševčík: Národnú kriminálnu agentúru treba zoštíhliť

Na snímke kandidát na post prezidenta Policajného zboru SR Ivan Ševčík prichádza na Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť 10. apríla 2019 v Bratislave. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 10. apríla (TASR) - Národnú kriminálnu agentúru (NAKA) treba zúžiť, myslí si to kandidát na policajného prezidenta Ivan Ševčík, ktorý pôsobí ako policajný pridelenec v Prahe. O zoštíhlení NAKA hovoril počas vypočúvania pred parlamentným výborom pre obranu a bezpečnosť.povedal.Poukázal aj na slabý záujem ľudí o prácu v Policajnom zbore. Problém vidí vo finančnom ohodnotení a kariérnom raste. Aj kariérny rast by rád riešil v prípade zvolenia za policajného prezidenta. Rovnako by chcel urobiť veľkú mediálnu kampaň za dopravnú bezpečnosť.Kandidát hovorí aj o potrebe zamedziť podvody s daňami a nazdáva sa, že by sa bolo dobré zaoberať tiež koncepciou riadenia podriadených, najmä v okresoch. Rovnako sa zamýšľa nad decentralizáciou niektorých útvarov.poznamenal.Ševčík je hrdý na prácu v prípade bývalého bosa podsvetia Mikuláša Černáka.povedal poslancom bývalý šéf Útvaru na odhaľovanie organizovaného zločinu (ÚBOK), ktorý roky vyšetroval v špeciálnom tíme Černákovu trestnú činnosť.