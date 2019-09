I. Štefanec: Vláda nie je schopná šetriť

Na archívnej snímke Ivan Štefanec. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 13. septembra (TASR) - Vláda nie je schopná šetriť a reakcie na snahu ministra Ladislava Kamenického (Smer-SD) usporiť financie boli od ostatných ministrov absurdné, úplne ho ignorovali. Povedal to v piatok europoslanec Ivan Štefanec z mimoparlamentného KDH.Minister financií vidí podľa Štefanca nepriaznivý vývoj, ale už sa asi aj on rozlúčil s vyrovnaným štátnym rozpočtom.konštatoval s tým, že vláda neplní zákon o štátnom rozpočte.Aktuálny zámer zvýšiť daň z tabakových výrobkov považuje europoslanec „za výstrel, za snahu ako zalepiť diery, ale nie je to systémové opatrenie, nemajú to prekonzultované". Zdôraznil, že sú potrebné opatrenia na zlepšenie výberu daní z pridanej hodnoty, daňová medzera je 23 %, čo za posledný rok predstavuje 1,8 miliardy eur. Ďalej treba zlepšiť čerpanie eurofondov, to je priebežne na úrovni 26 %.Aj Národná banka Slovenska má svoju spoluzodpovednosť pri upozorňovaní na negatívny vývoj, pripomenul Štefanec. Ocenil vyjadrenia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá uviedla, že riziko pre rok 2019 je v objeme vyše jednej miliardy eur.Člen predsedníctva hnutia Andrej Klapica pripomenul, že príjmy štátu budú o 100 miliónov eur nižšie, ako predpokladal rozpočet a vláda minie o jednu miliardu viac v porovnaní s príjmami. Upozornil aj na rozpočtovú položku rezervy na rok 2019 s vyše 53 miliónmi eur, pri ktorej nie je pri nej napísané, na čo a kedy budú tieto peniaze použité. Ďalšie položky sú rezervy na mzdy a poistné (takmer asi 600 miliónov eur) i rezerva na riešenie vplyvov nových zákonných úprav a iných vplyvov (400 miliónov eur).