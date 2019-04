I. Šulaj: Malé obce majú menšiu schopnosť reagovať na nové podnety

Igor Šulaj Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. apríla (TASR) – Malé obce majú menšiu akčnú schopnosť reagovať na nové podnety, legislatívu a odporúčania ako veľké mestá. Pre TASR to uviedol podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Igor Šulaj na základe výsledkov kontrol, ktoré úrad doteraz vykonal v obciach a mestách. Posledné sa týkali napríklad triedenia odpadov či verejného osvetlenia.Nie je to podľa jeho slov iba otázka akceptovateľnosti NKÚ SR, ale aj akčnej schopnosti riadiť menšie obce v náročných podmienkach.vysvetlil.Podľa podpredsedu NKÚ je spolupráca úradu so štátnou správou a samosprávou pri kontrolách na dobrej úrovni.uviedol s tým, že ak inštitúcia prijme odporúčania úradu, tak má záujem zlepšiť verejné služby. Úrad potom žiada od inštitúcie, aby mu zaslala implementované odporúčania, a potom ich skontroluje.doplnil hovorca úradu Marek Papajčík.reagoval hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák.konštatoval.Preto ZMOS realizuje národný projekt Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý okrem iného formuluje podporné mechanizmy medziobecnej spolupráce a audity kompetencií.uviedol.uzavrel Kaliňák.