I. Švejna a R. Ondrejcsák už kandidovať v parlamentných voľbách nebudú

Bratislava 21. novembra (TASR) - Štátny tajomník rezortu práce za Most-Híd Ivan Švejna nebude v nadchádzajúcich parlamentných voľbách kandidovať. Angažovať sa chce v Inštitúte dôchodkovej politiky. Informoval o tom na sociálnej sieti. Rovnako sa rozhodol aj štátny tajomník rezortu obrany Róbert Ondrejcsák. Pre TASR povedal, že hoci neplánuje kandidovať za žiadnu politickú stranu, chce ostať vo verejnom priestore.vysvetlil Švejna na sociálnej sieti.Ondrejcsák pre TASR uviedol, že hoci neplánuje kandidovať za žiadnu stranu, plánuje zostať vo verejnom priestore. Argumentuje tým, že za ostatné roky sa mu podarilo aktívne formovať politiku aj verejnú debatu o zahraničnopolitickej orientácii Slovenska, ako aj o obrane a bezpečnosti.Spomedzi osobností Mosta-Híd už na kandidátke strany nebude napríklad minister spravodlivosti Gábor Gál. Zdôvodnil to politickými i nepolitickými dôvodmi. Chýbať by mala aj štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Edita Pfundtner. Naopak podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar svoju kandidatúru potvrdil.Lídrom kandidátky Mosta-Híd má byť minister dopravy Árpád Érsek, nasledovať má predseda strany Béla Bugár a šéf envirorezortu László Sólymos. O postupe do volieb rozhodne v sobotu (23. 11.) republiková rada. Bugár tiež vo štvrtok informoval, že okrem mimoparlamentnej MKDA sa dohodli na spolupráci so stranou Šanca. Tá pôjde do volieb na ich kandidačnej listine.Voľby do Národnej rady SR budú 29. februára 2020. Kampaň sa už začala. Politické strany a hnutia musia podať kandidačnú listinu do 1. decembra 2019.