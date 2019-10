Iba polovica pacientov dodržiava všetky liečebné odporúčania. Častým problémom je zabúdanie a príliš veľa užívaných tabletiek denne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.10.2019 (Webnoviny.sk) -Adherencia alebo aj správne dodržiavanie liečby je spôsob, akým sa hodnotí spolupráca pacienta a jeho prístup k liečbe. Nízka adherencia alebo nezodpovedný prístup pacienta často vedie k pridruženiu ďalších zdravotných komplikácií či k zlyhaniu liečby. Počass názvomktorú v marci iniciovala spoločnosť TEVA Pharmaceuticals Slovakia, sa v ambulanciách všeobecných lekárov na celom Slovensku sústredila pozornosť najmä na dodržiavanie liečby pacientov s cukrovkou, hypertenziou či vysokým cholesterolom.Samotnému Týždňu adherencie predchádzal prieskum Ipsos, ktorý okrem adherencie liečby pacientov s chronickými ochoreniami, zisťoval aj koľko tabliet v priemere pacienti užívajú či aké sú dôvody neužitia predpísaných liekov.niekedy svoje lieky neužije podľa odporúčaní a napríklad štvrtina pacientov s hypertenziou si pravidelne nekontroluje ani svoj krvný tlak.vysvetľuje všeobecná lekárka, MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA. Na základe mnohoročných klinických skúseností vieme, že fixné kombinácie liekov majú niekoľko výhod: nižší počet tabliet, ktoré musia pacienti užívať, lepšia kontrolovateľnosť liečby a nižšie riziko nežiaducich účinkov.Na možné následky v prípade nezodpovedného prístupu k liečbe upozorňovali aj lekári v rámci Týždňa adherencie vo svojich ambulanciách, keďže základom zlepšenia adherencie je dobrá komunikácia medzi lekárom a pacientom.približuje diabetológ, doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.To, že majú pacienti veľmi častý problém so zmenou životného štýlu, potvrdzuje aj dotazníkový prieskum uskutočnený počas Týždňa adherencie v 130 ambulanciách všeobecných lekárov. Do prieskumu sa zapojilo, ktorí odpovedali na otázkyTýkajúce sa nielen užívania liekov, ale aj dodržiavania istých režimových opatrení. Z prieskumu vyplýva, že iba, vrátane diétnych opatrení či pohybového režimu. V rámci spomínaných zmien životosprávy robí ľuďomDodržať zákaz fajčenia je náročné pre 19,2% opýtaných a 18,5% respondentov označilo za namáhavú aj redukciu hmotnosti. Z hľadiska farmakoterapie, dodržuje liečebné odporúčania v priemere 60% pacientov. Lekári kontrolujú spotrebu liekov svojich pacientov a jedna tretina z nich vykonáva na zistenie adherencie aj laboratórne testy. Možností zlepšenia adherencie pacientov je niekoľko, lekári však deklarujú jasnúZlá adherencia je podľa prieskumu preukázaná aj u pacientov, ktorí užívajú viacero liekov naraz. Viac ako polovica pacientov užíva 1-3 lieky a takmer 30% pacientov užíva 5 a viac liekov.Dôvody pacientov, pre ktoré vedome alebo nevedome lieky neužijú, sú rôzne. Viac než 75% pacientov lieky neužijú, pretože sa cítia dobre. Ďalších približne 70% opýtaných tvrdí, že lieky jednoducho užiť zabudnú. Pri vypĺňaní dotazníku mali pacienti na výber viacero možností, ktoré mohli pri svojich odpovediach označiť. To znamená, že pri jednom pacientovi sa môže stať, že lieky neužil pretože zabudol, ale zároveň mohol označiť aj odpoveď, že nebol doma, lieky sa mu minuli, alebo že bol vo finančnej tiesni a doplatok za lieky si nemohol dovoliť.Podľa lekárov by však k lepšiemu prístupu pacientov k liečbe, mohli prispieť aj edukačné materiály, osveta v médiách či nižšie doplatky za lieky.S ohľadom na dané čísla môžeme potvrdiť, že dôležitú úlohu pri komunikácií s pacientom zohráva aj lekárnik. To, že pacient neberie lieky ako má odhalí podľa prof. PharmDr. Jána Kyseloviča, CSc. každý šikovný lekárnik dobre zvolenými otázkami.hovorí prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., s tým, že práve tu môže pomôcť lekárnik.vysvetľuje. Úlohu v dodržiavaní liečby podľa profesora Kyseloviča hrá aj to, ako sú lieky zabalené a ich forma - či sa napríklad dobre prehĺtajú.Z prieskumu taktiež vyplynulo, že lekári úlohu farmaceutických firiem vidia v tvorbe edukačných materiálov a šírení osvety zameranej na dodržiavania liečby a režimových opatrení.dodáva Juan Carlos Conde Ibarra, generálny riaditeľ spol. TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o..Inzercia