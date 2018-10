IBM otvára cloud, umelú inteligenciu a bezpečnosť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 26. októbra 2018 (WBN/PR) - Firmy v súčasnosti stále častejšie potrebujú otvorený prístup pri riešení výziev spojených s riadením svojich systémov. Spoločnosť IBM bola vždy lídrom v otvorenosti pri nových technológiách, dôkazom toho je Linux, Kubernetes ako aj Hyperledger pre Blockchain. Súčasné komplexné prostredia podnikových systémov si vyžadujú ešte väčšiu otvorenosť a interoperabilitu. Otvorené riešenia sú tým, čo firmy v súčasnosti potrebujú. A preto sú súčasťou stratégie spoločnosti IBM.Aj preto sa spoločnosť IBM rozhodla uviesť na trh novú otvorenú technológiu IBM Multicloud Manager, ktorá uľahčuje správu, presun a integráciu aplikácií z rôznych cloudových infraštuktúr. Multicloud Manager od spoločnosti IBM poskytuje operačnú konzolu pre spoločnosti, ktoré stále viac integrujú verejné a privátne cloudové služby s existujúcimi lokálnymi podnikovými systémami.Najnovšia správa Institute for Business Value uvádza, že zatiaľ čo 85 percent spoločností používa viac ako jedno cloudové prostredie, iba 38 percent z nich má k dispozícii nástroje na prevádzku v multicloudovom prostredí. Multicloud Manager svojím otvoreným prístupom k správe aplikácií umiestnených vo viacerých cloudových prostrediach pomáha spoločnostiam, ktoré čelia tejto výzve. Nové riešenie je optimalizované v cloude IBM, ale rozširuje schopnosť firiem spravovať a rozširovať cloudové prostredia od rôznych dodávateľov, ako sú Amazon, RedHat a Microsoft.Nový Multicloud Manager od spoločnosti IBM beží na IBM Cloud Private platforme založenej na technológii nasadzovania kontajnerov Kubernetes, čo je open source prístup "balenia" aplikácií, vďaka čomu je jednoduchšia a lacnejšia ich správa naprieč rôznymi cloudovými prostrediami.IBM AI Open Scale je nová technologická platforma, ktorá rieši kľúčové výzvy súvisiace s prijatím a implementáciou umelej inteligencie do podnikových systémov. Firmám umožní prevádzkovať systémy s využitím umelej inteligencie transparentne a bez ohľadu na to, kde boli ich AI aplikácie vybudované.IBM Security Connect je otvorená platforma v cloude, ktorá umožňuje integráciu bezpečnostných dát a ich zdieľanie medzi viacerými zákazníkmi, výrobcami, partnermi, ako aj medzi doposiaľ navzájom neprepojenými prostrediami. Služba IBM Security Connect umožní užívateľom aplikovať strojové učenie a AI, vrátane nástroja Watson for Cybersecurity na analýzu, ktorá im pomôže identifikovať hrozby, alebo riziká a zlepšiť výkonnosť a účinnosť detekcie, ako aj vlastné reakcie na kybernetické hrozby.