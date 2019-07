IBM uzavrel akvizíciu softvérovej spoločnosti Red Hat

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 9. júla (TASR) - Americký technologický gigant International Business Machines (IBM) v utorok oznámil, že uzavrel akvizíciu softvérovej spoločnosti Red Hat za 34 miliárd USD (30,34 miliardy eur), ktorá posilní jeho divíziu tzv. cloud computingu.Spoločnosť IBM sa vlani v októbri dohodla na kúpe softvérovej firmy Red Hat. Je to najväčšia akvizíciou v histórii IBM.Ginni Romettyová, výkonná riaditeľka IBM od roku 2012, smeruje koncern k rýchlejšie rastúcim segmentom, ako sú cloudové a ďalšie služby a softvér, ďalej od tradičných hardvérových produktov. Táto cesta však nie je bez "výmoľov". Niektoré plány občas zaskočili investorov.IBM už získal koncom júna súhlas s akvizíciou od regulačných úradov Európskej únie (EÚ) a v máji od amerických regulátorov. Koncern súhlasil, že za akciu Red Hat zaplatí 190 USD, čo predstavuje 63 % prémiu.Firma Red Hat bola založená v roku 1993 a špecializuje sa na operačné systémy Linux, najobľúbenejší typ open source softvéru a alternatíva k softvéru spoločnosti Microsoft.IBM už niekoľko rokov čelí poklesu tržieb pri prechode od výroby počítačov a hardvéru k novým technológiám a službám.Šéf Red Hat Jim Whitehurst a jeho manažérsky tím zostanú vo funkciách. Whitehurst sa pripojí k vedúcemu tímu IBM.Aj sídlo Red Hat zostane v Raleighu, v Severnej Karolíne. Firma bude pôsobiť ako samostatná jednotka v rámci IBM.Obe spoločnosti uviedli, že budú ponúkať „hybridnú multicloudovú platformu novej generácie“, ktorá bude „založená na open source technológiách, ako je Linux a Kubernetes".Stratégiou IBM v rámci cloudov je pomáhať firmám pri spájaní cloudových platforiem. Red Hat pritom bude pokračovať v budovaní a rozširovaní svojich partnerstiev, vrátane tých s hlavnými poskytovateľmi cloudových služieb, ako sú Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud a Alibaba.Od roku 2013 sa tržby IBM z cloudových služieb výrazne zvýšili a aktuálne sa podieľajú až 25 % na jeho celkovom obrate. Za 12 mesiacov do konca marca 2019 prekročili príjmy z cloudu 19 miliárd USD.