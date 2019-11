Ibrahimovič opúšťa LA Galaxy: Prišiel som, videl som, zvíťazil som

Zlatan Ibrahimovič, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles 14. novembra (TASR) - Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič po dvoch sezónach opúšťa Los Angeles Galaxy. Tridsaťosemročný útočník a vedenie klubu zámorskej MLS sa dohodli na ukončení spolupráce.Ibrahimovič prišiel do LA v marci 2018, v 52 zápasoch v drese Galaxy nastrieľal 56 gólov. "" napísal na sociálnej sieti.Napriek skvelej streleckej bilancii švédskemu veteránovi v oboch ročníkoch MLS uniklo ocenenie pre najužitočnejšieho hráča súťaže. LA Galaxy s "Ibrom" vyhralo iba jeden zápas play off. "citovala agentúra DPA slová prezidenta klubu Chrisa Kleina.Bývalý švédsky reprezentant má bosnianskeho otca a chorvátsku matku. Obaja emigrovali do Švédska, Ibrahimovič sa už narodil v Malmö. V miestnom Malmö FF začal s kariérou v roku 1999. Potom obliekal dresy Ajaxu Amsterdam, Juventusu Turín, Interu Miláno, FC Barcelona, AC Miláno či Manchestru United, za národný tím odohral 116 zápasov a strelil 62 gólov.Ďalšie futbalové kroky Ibrahimoviča nie sú zatiaľ známe. Hoci sa objavili správy o jeho možnom prestupe do Španielska, komisár MLS Don Garber prezradil, že Ibrahimovič mieri do talianskeho tímu.uviedol nedávno Garber pre ESPN.