Ibrahimovič vyzýva ľudí na zodpovednosť. Ja som vírus zdolal, ale ty nie si Zlatan

30.10.2020 - Švédsky futbalový útočník Zlatan Ibrahimovič je známy množstvom strelených gólov, ale aj kontroverznými veľkohubými vyhláseniami. Teraz trochu zmenil štýl.Tridsaťdeväťročný kanonier v službách AC Miláno v minulých dňoch prešiel nákazou koronavírusom a aj preto sa rozhodol verejne apelovať na ľudí, aby nezľahčovali situáciu s ochorením COVID-19. V reklamnom videu, ktoré zverejnil na svojom instagramovom účte, si nasadil rúško a takto sa prihovoril ľuďom."Vírus ma vyzval a ja som zvíťazil. Ale ty nie si Zlatan, neprovokuj vírus. Používaj hlavu a dodržiavaj pravidlá - odstup a rúška a to bez výnimky. Na konci zvíťazíme," uviedol Ibrahimovič. Za miesto "inštruktážneho videa" si zvolil výškovú budovu v metropole Lombardska Miláne, kde aktuálne pôsobí.Ibrahimovič sa koronavírusom nakazil koncom septembra a už vtedy to komentoval po svojom. Na twitteri napísal: "COVID si trúfol ma vyzvať. Zlý nápad." Po dvojtýždňovej karanténe sa charizmatický Švéd vrátil na trávniky tak, že dvoma gólmi rozhodol o víťazstve AC nad Interom (2:1) v milánskom derby.Odvtedy strelil dva góly aj v ďalšom zápase Serie A proti AS Rím (3:3). Zatiaľ naposledy v Európskej lige vyšiel gólovo naprázdno, hoci zahrával pokutový kop. Jeho tím však zdolal Spartu Praha presvedčivo 3:0.