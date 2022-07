Ibrahimovič zostáva v AC Miláno a podpísal zmluvu, tímu nepomôže ešte niekoľko mesiacov pre operáciu

19.7.2022 (Webnoviny.sk) - Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič zostáva v talianskom klube AC Miláno . S úradujúcim majstrom Serie A podpísal zmluvu s platnosťou do 30. júna 2023. Štyridsaťročný útočník však mužstvu "rossoneri“ nepomôže ešte niekoľko mesiacov, v máji totiž podstúpil operáciu kolena a znova bude k dispozícii až koncom tohto roka."V živote vždy musíte chcieť dosiahnuť viac. Spokojní ľudia ležia na gauči a oddychujú, ale ja nechcem robiť nič také. Chcem stáť na špičkách a kráčať v ohni, pretože len tak cítim, že žijem. Musíte si veriť. Keď niečomu veríte, tak sa to nejakým spôsobom napokon stane skutočnosťou," uviedol Ibrahimovič vo videu na sociálnych sieťach.Ibrahimovič získal v sezóne 2021/2022 svoj druhý ligový titul s milánskym AC, ten prvý ešte v roku 2011. Trofeje zbieral aj v ďalších veľkých kluboch - v konkurenčnom Interi Miláno , v holandskom Ajaxe Amsterdam , španielskom FC Barcelona , francúzskom Paríži St. Germain aj anglickom Manchesteri United. V bohatej kariére mu zatiaľ chýba triumf v Lige majstrov, sedemnásobný šampión AC Miláno v minulom ročníku vypadol pri návrate do súťaže po ôsmich rokoch už v skupinovej časti.