Icardi chce zažalovať milánsky Inter za šikanu

Mauro Icardi z Interu Miláno. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 15. júna (TASR) - Argentínsky futbalista Mauro Icardi plánuje podať na svojho zamestnávateľa Inter Miláno žalobu za šikanu na pracovisku. Dvadsaťšesťročný kaninier požaduje predčasné ukončenie kontraktu, ktorý je platný do júna 2021. Informáciu priniesol denník La Repubblica.Klub Icardiho informoval, že nový tréner Antonio Conte s ním do nasledujúcej sezóny nepočíta a neželá si, aby sa zúčastnil na predsezónnom kempe. Dvadsaťšesťročný útočník však odmieta zmenu pôsobiska a chce zostať v Interi. Podľa vlastných slov je jedinou možnou alternatívou odchod do majstrovského Juventusu. Dvojnásobný najlepší strelec talianskej Serie A chce patovú situáciu vyriešiť tak, že Inter zažaluje za mobbing, teda formu šikany, keď sa zamestnávateľ snaží vyštvať zamestnanca prostredníctvom izolácie a zastrašovania. Vzťahy medzi oboma stranami narušil incident, keď klub hráčovi z neznámych príčin odobral začiatkom februára kapitánsku pásku.S podobnou žalobou už v minulosti uspel Goran Pandev, vtedajší hráč Lazia Rím. Dres Interu oblieka aj slovenský reprezentačný stopér Milan Škriniar.