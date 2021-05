Ide o zneužívanie a znásilňovanie práva, hovorí obhajca Ivan o zadržaní Kvietika

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.5.2021 (Webnoviny.sk) - Zadržanie podnikateľa Martina Kvietika v údajnej korupčnej kauze na Slovenskom pozemkovom fonde (SPF) považuje jeho obhajoba za zneužívanie a znásilňovanie práva, ako aj za zjavný protiprávny zásah do jeho slobody."Snahy o opätovné protiprávne zaistenia založené na výpovediach kontroverzných a nevierohodných kajúcnikoch všeobecne vníma obhajoba ako okázalú a v demokratickej spoločnosti veľmi nebezpečnú šikanu," napísal v stanovisku obhajca Dušan Ivan.Podľa Ivana, je neprijateľné, aby na nové obvinenie stačila len výpoveď kajúcnika v nepodstatnej časti potvrdená dvoma jeho spolupracovníkmi. "Takúto neoverenú a zištnú výpoveď kajúcnika, pôvodne väzobne stíhaného advokáta, odmietli okrem podnikateľa Kvietika aj všetci zadržaní bývalí čelní predstavitelia SPF," uviedol ďalej Ivan.Zadržaný Kvietik podľa Ivana počas svojej väzby v inej trestnej veci a ani po svojom prepustení neposkytol žiaden dôvod na kolúznu alebo inú väzbu. "Vzhľadom na riadne vypočutie kajúcnika a jeho spolupracovníkov v novej veci je záver o podozrení z kolúzneho konania nezmyselný a na podozrenie z pokračovania v korupčnej trestnej činnosti treba veľkú dávku zlomyseľnej fantázie," píše ďalej v stanovisku Ivan.Obhajoba dáva tiež do významnej pozornosti skutočnosť, že advokátska kancelária, v ktorej pôsobil súčasný špeciálny prokurátor Daniel Lipšic , participovala na vstupenke na slobodu kajúcnika po jeho výpovedi. "Okrem svojho prepustenia získal kajúcnik v údajnej korupčnej kauze na SPF aj ďalší benefit v podobe dočasného odloženia vznesenia obvinenia," uviedol v stanovisku Ivan."Obhajoba dúfa, že v prípade podania návrhu na vzatie do väzby prokurátorom, príde k starostlivému posúdeniu všetkých aspektov prípadného väzobného stíhania," zakončil svoje stanovisko Ivan.