Ide o zvláštne referendum, skonštatoval vo videu Fico a skritizoval aj Čaputovú s Hegerom

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

21.1.2023 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Smer-SD Robert Fico na sociálnej sieti uviedol, že v referende hlasoval hneď o siedmej ráno. Bez zmeny ústavy podľa neho nebude možné realizovať na Slovensku predčasné parlamentné voľby Vo videu sa vyjadril, že ide o zvláštne referendum, keďže nikdy v histórii moderného Slovenska média a politici tak neodhovárali od účasti na referende. Podľa Fica je to dôkaz, že majú z referenda strach, no zároveň to dokazuje úbohý stav našej demokracie.„Na jednej strane majú plné ústa demokracie, ale keď ide o priamu formu, najvyššiu formu demokracie ako je referendum, tak hlava štátu, prezidentka, predseda Národnej rady, odvolaný predseda vlády odhovárajú ľudí, aby do tohto referenda nešli," povedal vo videu šéf strany Smer-SD