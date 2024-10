Ideálna príležitosť na nákup nehnuteľnosti? Developer ponúka možnosť ušetriť pred zvýšením DPH

O JTRE:

Po oživení realitného trhu a postupnom znižovaní úrokových sadzieb hypotekárnych úverov sa mohlo zdať, že vlastné bývanie bude opäť dostupnejšie. Zvýšenie sadzby DPH z 20 na 23 percent však ovplyvní aj ceny nehnuteľností a záujemcovia o kúpu si priplatia o tri percentá navyše."Aktuálne prijaté opatrenie ohľadom zvýšenej sadzby DPH nebude mať vplyv na našu cenotvorbu, avšak jednoznačne neprispieva k zvyšovaniu dostupnosti bývania, ktoré by sme si všetci tak priali," konštatuje Ivan Bratko, riaditeľ predaja rezidenčných nehnuteľností developerskej spoločnosti JTRE. Hoci cena bytov a domov bez DPH ostane rovnaká, tri percentá dane z pridanej hodnoty navyše môžu predstavovať citeľnú čiastku.Podľa údajov Národnej banky Slovenska si záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti v Bratislavskom kraji priplatia v priemere až o 94 eur za štvorcový meter, čo pri rozlohe 50 štvorcových metrov predstavuje sumu 4 700 eur. S rastúcou metrážou rastie aj suma, ktorú kupujúci zaplatí štátu navyše. Developer však prichádza s riešením, ako aspoň časť kúpnej ceny splatiť výhodnejšie."Ak do konca roka 2024 klient podpíše zmluvu o budúcej zmluve, kde je dohodnuté, že po jej podpise zaplatí 20 percent z kúpnej ceny bytu, z tejto splátky zaplatí v súčasnosti platnú sadzbu DPH 20 percent," vysvetľuje Ivan Bratko. "Zvyšných 80 percent kúpnej ceny platí po právoplatnej kolaudácii, pričom zaplatí v tom čase platnú sadzbu DPH, teda v roku 2025 to bude už 23 percent," dodáva.Nová sadzba DPH je platná od 1. januára 2025, preto záujemcovia o byt, ktorí však stále váhajú, by mali svoje rozhodnutie o kúpe urýchliť, aby stihli splatiť čo najväčšiu časť z kúpnej ceny bytu ešte v roku 2024 a vyhli sa tak vyššej dani."Našim klientom, ktorí podpíšu zmluvu o budúcej zmluve, garantujeme cenu bez DPH a neaplikujeme žiadne dodatočné zvyšovanie cien, ako napríklad inflačnú doložku. Avšak vplyvy zmien daňovej legislatívy sa nepochybne premietnu do finálnych cien. Ak sa naši klienti chcú pred zvýšením sadzby DPH ochrániť, môžu si individuálne dohodnúť vyššiu prvú splátku, prípadne uhradiť ešte v roku 2024 mimoriadnu splátku. Na takto uhradenú splátku sa do 31. 12. 2024 vzťahuje aktuálna 20-percentná sadzba DPH," uzatvára riaditeľ predaja rezidenčných nehnuteľností jedného z lídrov na developerskom trhu v Bratislave.Investovanie do nehnuteľností ponúka mnohé výhody, vďaka ktorým je považované za jednu z najlepších možností na zabezpečenie finančnej stability. Nehnuteľnosti prinášajú stabilitu a bezpečnosť, keďže ich hodnota má v dlhodobom horizonte tendenciu rásť. Tento typ investície generuje pravidelný príjem prostredníctvom nájomného, ktorý môže pokryť náklady na hypotéku a zároveň vytvárať zisk, čo z nich robí jednu z najatraktívnejších možností pre dlhodobé zhodnotenie kapitálu.Spoločnosť pôsobí na trhu nehnuteľností od roku 1996. Vďaka rozsahu a kvalite realizovaných projektov patrí medzi lídrov v oblasti realitného developmentu na Slovensku. Realizuje kancelárske, rezidenčné, hotelové, priemyselné, obchodné a polyfunkčné projekty a buduje ucelené mestské štvrte na území Bratislavy. K najvýznamnejším projektom patria nábrežná štvrť Eurovea City s prvým slovenským mrakodrapom, v čase dokončenia najvyššie obytné veže na Slovensku Panorama Towers a Klingerka, mestské štvrte River Park a Zuckermandel pod Bratislavským hradom, rezidenčné projekty Downtown Yards, Fuxova, Karloveské rameno, Zelené terasy Devín, administratívne komplexy Westend, Pribinova 19, Pribinova 34, Pribinova 40 či Landererova 12 alebo nákupné centrum Eperia v Prešove. V Londýne dokončila prvé projekty Triptych Bankside a Appleby Blue a v najslávnejšom francúzskom vinárskom regióne Bordeaux realizovala nové vinárstvo Le Dôme podľa návrhu renomovaného britského architektonického štúdia Foster + Partners. V Berlíne začala realizovať prvý projekt Nordhafen Living & Office.