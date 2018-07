IDH: O kritériách, ktoré sa v súťažiach posúdia, treba diskutovať

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. júla (TASR) - Systém viackriteriálneho hodnotenia ponúk pri obstarávaní tovarov a služieb, je podľa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) prístup, ktorý je z hľadiska možných dosiahnuteľných benefitov správny. O samotnom výbere týchto kritérií by sa však podľa inštitútu dalo diskutovať.uviedol pre TASR riaditeľ inštitútu Rastislav Cenký.Posudzovanie viacerých kritérií pri súťažiach, nie iba cenu, chce zaviesť do praxe Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Najprv chcela takýto princíp spustiť pri súťažiach na projektové práce, následne aj na stavebné práce. Aktuálne je jedinou vyhlásenou súťažou s posudzovaním viacerých kritérií tender na výstavbu rýchlostnej cesty z Kriváňa po Mýtnu za odhadovaných 234,08 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.NDS bude v súťaži posudzovať štyri kritériá - cenu, kvalitu tímu odborníkov, náklady na prevádzku a environmentálne hľadisko. Pri ďalších stavbách budú podľa diaľničiarov dopĺňané aj iné kritériá podľa potrieb jednotlivých konkrétnych stavieb.opísala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.Pri projektových prácach NDS avizovala rovnako posudzovanie štyroch kritérií - cena, referencie uchádzačov, kvalita tímu odborníkov a sociálny aspekt. Kvalita tímu odborníkov by sa určovala podľa konkrétnej stavby, v prípade sociálneho aspektu by išlo napríklad o zamestnávanie zdravotne znevýhodnených. Tieto štyri kritériá by mali rôznu váhu.Podľa Cenkého však takto nastavené kritériá nevedú k zvyšovaniu kvality, pretože sa nesleduje žiadny kvalitatívny ukazovateľ. Napríklad životnosť, presnosť odhadu ceny, chyby v dokumentáciách či primeranosť technického riešenia.uviedol Cenký. Časť odmeny by podľa neho bola závislá od kvality toho, čo sa napríklad naprojektuje.