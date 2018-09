IEP: Emisie z výroby elektriny by mali byť na Slovensku zdaňované viac

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 21. septembra (TASR) - Jedna tona vyprodukovaného oxidu uhličitého stojí podľa OECD spoločnosť minimálne 30 eur za tonu, najmä z dôvodu zmeny klímy. Tieto náklady by sa spoločnosti mali vrátiť prostredníctvom takzvaných environmentálnych daní. Slovensko ich však nevyužíva dostatočne, a to najmä pri výrobe elektrickej energie. Na sociálnej sieti na to upozorňuje Inštitút environmentálnej politiky (IEP) pri Ministerstve životného prostredia (MŽP) SR.vysvetľuje inštitút. Správna cena uhlíka by pritom podľa neho pomohla efektívnemu prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku. Aby sa celkové daňové zaťaženie nezvýšilo, podľa IEP by sa mohlo znížiť zdanenie práce.tvrdí.IEP upozorňuje na štatistiku z roku 2015. V nej OECD porovnáva krajiny na základe rozdielu medzi spoločenskými nákladmi a skutočným zdanením. Na Slovensku je tento rozdiel 60 percent. Najlepšie je na tom Švajčiarsko, ktorému do pokrytia celej sumy spoločenských nákladov chýba 27 percent. Posledné je v rebríčku Rusko, ktoré environmentálne dane nemá vôbec.Slovensku daňové nástroje odporúča viac využívať aj Európska komisia. Uviedla to v Správe o Slovensku 2018, ktorá vyšla začiatkom marca. Podľa nej má medzery aj sektor dopravy.uvádza.