Igor Janckulík ostáva podpredsedom Žilinského samosprávneho kraja, svoju rezignáciu prehodnotil

Podpredseda rezignoval po voľbách

Schizofrenické správanie

27.4.2020 (Webnoviny.sk) - Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) na dnešnom rokovaní neodvolávalo Igora Janckulíka z funkcie podpredsedu ŽSK, aj keď ten sa funkcie ešte začiatkom marca písomne vzdal. Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová navrhla bod o Janckulíkovom odvolaní stiahnuť z rokovania po tom, čo viacerí poslanci podľa jej slov neboli ochotní za odvolanie hlasovať. Samotný Janckulík potvrdil svoj záujem pokračovať v spolupráci na základe nových pravidiel.Janckulík na svoju funkciu písomne rezignoval krátko po parlamentných voľbách, v ktorých sa Kresťanskodemokratickému hnutiu , za ktoré kandidoval, nepodarilo dostať do Národnej rady SR."Bol som vždy za to, aby v parlamente mali svojich zástupcov aj regióny. Funkciu podpredsedu župy som vnímal ako most medzi regionálnou a národnou politikou, a preto nevidím opodstatnenie, aby som v nej ďalej pokračoval," zdôvodnil svoje rozhodnutie Janckulík.Predsedníčka ŽSK bezprostredne po Janckulíkovej písomnej rezignácii naznačila, že na uvoľnený post nebude hľadať náhradníka a na aprílové rokovanie zastupiteľstva pripravila návrh na jeho odvolanie."Minulý týždeň som dostala informácie, že pán Janckulík má ešte záujem rozprávať sa so mnou k tejto téme a navyše vnímam aj vôľu viacerých poslancov nehlasovať za jeho odvolanie z funkcie. Pripadá mi schizofrenické na jednej strane navrhovať odvolanie a na strane druhej dohadovať sa o ďalšej spolupráci," zdôvodnila stiahnutie bodu z rokovania Jurinová.Vo vedení kraja tak zostávajú štyria podpredsedovia, avšak už iba Peter Weber je dlhodobo uvoľneným na výkon funkcie podpredsedu, keďže Peter Dobeš sa stal poslancom Národnej rady SR.V tejto súvislosti Jurinová navrhla zvýšiť Weberovi mesačnú odmenu zo 45 na 80 percent platu predsedníčky kraja, s čím poslanecký zbor súhlasil.