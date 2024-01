Igor Liba už ani nedúfal, že sa dočká uvedenia do Siene slávy IIHF

Rád sa stretne s Jardom

Majster sveta aj medaily z dvoch olympiád

16.1.2024 (SITA.sk) - Slovenskú hokejovú legendu Igora Libu potešilo, že si v Medzinárodnej hokejovej federácii (IIHF) spomenuli aj na neho a počas májového svetového šampionátu v Česku ho uvedú do svojej siene slávy.Okrem neho do spomenutej dvorany uvedú aj Švéda Kennyho Jonssona, Fína Petteriho Nummelina, Čecha Jaroslava Pouzara, Kanaďana Ryana Smitha, americkú ženskú hokejovú legendu Natalie Darwitzovú, kanadskú trénerku Mel Davidsonovú a najväčšou hviezdou ceremoniálu nepochybne bude Jaromír Jágr Do spoločnosti členov Siene slávy IIHF sa zaradí desiaty hokejista spod Tatier. Ešte pred Libom medzi hokejovú smotánku vstúpili Jozef Golonka Peter Šťastný , Ladislav Horský, Ladislav Troják Peter Bondra a doteraz naposledy dvojica Miroslav Šatan so Žigmundom Pálffym „Som veľmi poctený, že si na mňa spomenuli. Do siene slávy uvádzali už aj mladších hráčov, ako som ja, takže som už ani neveril, že sa tam dostanem. Je to skvelá vizitka nie len pre moju kariéru, ale aj pre celú moju generáciu, ktorá hrala hokej so srdcom," opísal svoje pocity 63-ročný Igor Liba v rozhovore pre agentúru SITA.„Veľmi rád sa stretnem s Jardom. Osobne sa nepoznáme, ale pamätám sa na naše súboje ešte na začiatku 90-tych rokov, keď nás Kladno vyradilo v nadstavbovej časti. Teší ma, že sa ocitnem v jeho spoločnosti. Verím, že sa budeme mať o čom porozprávať," povedala slovenská legenda na adresu Jágra.Igor Liba končil svoju mimoriadne úspešnú kariéru až po štyridsiatke.Jea takisto držiteľom(striebro zo Sarajeva 1984 a bronzu z Albertville 1992). Získal tiež štyri československé tituly (2x Košice, 2x Jihlava) a jeden slovenský titul (Košice). NHL , v ktorej si pripísal v dresoch New Yorku Rangers Los Angeles Kings dovedna 37 zápasov.Už vyše 10 rokov sa venuje výchove mladých hokejistov.„Chcem, aby vyrastali ďalší skvelí hráči. Práca s malými hokejistami ma stále napĺňa. Musím však priznať, že od 1. januára som oficiálne na dôchodku, takže si užívam aj tento status. Dávam si krátku pauzu a teším sa na to, čo prinesie budúcnosť," doplnil Igor Liba pre agentúru SITA.