Igor Slanina povedie STVR do konca roka, Žiga mu predĺžil poverenie

30.9.2024 (SITA.sk) - Igor Slanina bude viesť verejnoprávnu Slovenskú televíziu a rozhlas (STVR) až do konca tohto roka, teda do 31. decembra 2024. Podpredseda parlamentu Peter Žiga Hlas-SD ), ktorý je poverený vedením Národnej rady (NR) SR , mu predĺžil poverenie na pozíciu zástupcu generálneho riaditeľa ako štatutára STVR.Rozhodnutie nadobudne účinnosť 1. októbra. Ako informoval Odbor komunikácie s verejnosťou a médiami Kancelárie NR SR, stalo sa tak na základe zákona o STVR, ktorý nadobudol účinnosť na začiatku tohto júla.Slanina bol menovaný za zástupcu generálneho riaditeľa ako štatutárny zástupca verejnoprávnej STVR. Vymenoval ho podpredseda parlamentu Žiga. Rozhodnutie bolo účinné od 1. júla do 30. septembra tohto roka.